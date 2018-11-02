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«Советую съездить в Крым и поговорить с гражданами»: Соловьев ответил Ефремову на слова об «имперском мороке»
02 ноября 2018, 04:09 • 52 • Политика
Актер Михаил Ефремов заявил, что происходящее в России является своеобразным «имперским мороком». Журналист Владимир Соловьев счел это суждение ошибочным.
Владимир Соловьев прокомментировал недавнее заявление актера Михаила Ефремова о том, что все происходящее в нашей стране в настоящий момент является «имперским мороком». По мнению журналиста, позиция Ефремова не верна.
Россия сейчас возрождается как мировая держава. Если происходящее кажется Ефремову какого-то рода мороком или иллюзией, то он может легко убедиться в своей ошибке.
Для этого ему достаточно выйдя на улицу и поговорив с простыми гражданами. Лучше всего ему для этого съездить в Крым, считает Соловьев.
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