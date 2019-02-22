«Советское выдают за новое»: как Украина рассчитывает усилить систему ПВО

В ближайшее время на вооружение ВСУ будут приняты зенитные ракетные комплексы «Куб» и «Тор». Об этом сообщил глава Генштаба Украины Виктор Муженко. Таким образом Киев надеется повысить эффективность ПВО страны. После 2014 года Киев неоднократно заявлял о необходимости укрепления противовоздушной обороны из-за угрозы «российской агрессии». В частности, Украина приступила к реанимации комплексов, доставшихся в наследство от СССР. Однако, как отмечают эксперты, большая часть арсенала ВСУ безнадёжно устарела и не способна противодействовать высокотехнологичному противнику. По мнению аналитиков, Киев не располагает ни деньгами, ни кадровыми ресурсами, чтобы создать конкурентные системы ПВО.

Начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко сообщил о скором появлении в составе украинской армии зенитных ракетных комплексов (ЗРК) ближнего радиуса 2К12-2Д «Куб» и БМ9К330 «Тор». Заявление генерала было сделано после того, как украинские войска ПВО провели испытания данных ЗРК на полигоне Ягорлык в Херсонской области. Слова Муженко приводятся на странице Генштаба Украины в Facebook.

«Завершаются испытания модернизированных зенитных ракетных комплексов «Куб» и «Тор», которые возвращаются в боевой состав подразделений противовоздушной обороны сухопутных войск. Это даст нам возможность сформировать новые подразделения, увеличить потенциал войск противовоздушной обороны Украины и в целом повысить эффективность системы ПВО», — заявил начальник Генштаба.

Самоходный ЗРК «Куб» является детищем расположенного в Жуковском ОКБ-15 (сейчас — НИИ Приборостроения им. В.В. Тихомирова). Этот комплекс начали разрабатывать в СССР в 1958 году для поражения целей на высотах от 100 м до 5—7 км и на дальности до 20 км.

«Куб» был принят на вооружение частей ПВО сухопутных войск в 1967 году. В 1970-е годы комплекс несколько раз модернизировался с целью улучшения помехозащищённости и расширения зоны поражения. Последняя модификация 2К12 начала поступать в советскую армию в 1979 году. В 1982 году производство «Куба» прекратилось.

Пуски зенитных ракет на полигоне Ягорлык в Херсонской области

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«Тор» — более поздняя разработка советских инженеров. Комплекс, создававшийся в течение 10 лет, был принят на вооружение в 1986 году. Над проектом работали Научно-исследовательский электромеханический институт (Москва), МКБ «Факел» (Химки) и Минский тракторный завод.

Украинские инженеры совершенствуют «Куб» и «Тор» для повышения возможностей по обнаружению малоразмерных целей и самолётов, выполненных с использованием технологии «стелс». Также конструкторы планируют автоматизировать процессы управления ЗРК, заменив аналоговую аппаратуру на цифровую.

Предполагается, что в результате модернизации «Куба» и «Тора» увеличатся дальность и точность поражения целей, уровень помехозащищённости, скорость сбора и обработки радиолокационной информации, а также эксплуатационный срок службы.

Способ освоения бюджета

С 2015 года Вооружённые силы Украины регулярно проводят стрельбы из зенитных ракетных комплексов с целью их проверки на соответствие заявленным тактико-техническим характеристикам. Испытательные пуски в Киеве называют частью программы по восстановлению потенциала противовоздушной обороны страны, которую курирует секретарь СНБО Александр Турчинов.

Как заявляют власти, таким образом они планируют защитить с помощью средств ПВО основные военные и гражданские объекты на территории страны от якобы готовящейся «агрессии со стороны России».

Минобороны Украины сделало акцент на ремонте и модернизации средств ПВО, которые стоят на вооружении или находятся на хранении. В частности, оборонно-промышленный комплекс страны начал приводить в боеготовое состояние ЗРК дальнего радиуса С-300 и комплексы среднего радиуса «Бук».

Как сообщали украинские СМИ, в 2014 году около 80% средств ПВО страны находились в неисправном виде. Представители постмайданной власти считают, что неудовлетворительное состояние систем ПВО — следствие политики предыдущего президента страны Виктора Януковича.

В настоящий момент каких-либо статистических данных, свидетельствующих об успехах украинских инженеров по восстановлению системы ПВО, в открытом доступе нет.

Источник RT в украинском Минобороны сообщил, что за последнее время ситуация в этой сфере кардинальным образом не изменилась. А принятие на вооружение «Куба» и «Тора», по его словам, не усилит систему противовоздушной обороны, поскольку это уже устаревшие ЗРК.

Аналогичной точки зрения придерживается собеседник RT из партии «Народный фронт». По его словам, «модернизация не даст никаких серьёзных преимуществ армии».

«Если говорить о модернизации противовоздушных комплексов, то и здесь государственные деньги вкладываются в реанимацию находящегося на складах хлама. Иными словами, это очередной способ освоения бюджетных средств», — заявил источник.

В свою очередь, сотрудник Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) Сергей Денисенцев сообщил RT, что за последние годы ситуация в сфере украинского ПВО могла несколько улучшиться из-за повышения объёма заказов со стороны Минобороны. Однако эксперт назвал бесперспективным стремление Украины усилить свою противовоздушную оборону посредством использования ЗРК советского производства.

Подготовка украинского ЗРК к пускам ракет

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«После распада СССР Украине достался богатый арсенал ЗРК различной дальности. Однако на её территории зенитные комплексы никогда не производились. Киев может их ремонтировать, обслуживать, создавать отдельные элементы, системы, но не более. Поэтому мы видим попытки постмайданных властей отремонтировать и усовершенствовать исключительно советскую технику. Если угодно — это паллиативный выбор. То, что сейчас делает Украина, в конечном итоге ни к чему не приведёт», — отметил Денисенцев.

Утраченные компетенции

В советский период на территории Украины располагались части 8-й отдельной армии ПВО. Страна была защищена от ударов всех видов наступательного оружия, в том числе и баллистических ракет. В силу географической близости к странам НАТО УССР получала самое современное на тот момент вооружение.

«В советской Украине существовала полноценная система ПВО. Хочу подчеркнуть, что её создание было очень дорогостоящим и сложным мероприятием. Ведь недостаточно поставить на вооружение современные радиолокационные станции (РЛС), зенитные комплексы, ракеты и истребители. Важно, чтобы все элементы ПВО эффективно взаимодействовали друг с другом. Для этого требуются автоматизированные системы управления, боевая слаженность и профессионализм военнослужащих», — отметил Денисенцев.

По мнению эксперта, в 1990-е и 2000-е годы Украина «растеряла почти все компетенции в сфере ПВО». Из-за нехватки средств большая часть соединений была распущена, а техника отправлена на хранение.

Например, в 2002 и 2012 годах Минобороны Украины расформировало две зенитно-ракетные бригады, на вооружении которых стояли современные на тот момент ЗРК дальнего радиуса С-300В1. После 2014 года Киеву удалось восстановить только один отдельный дивизион этого комплекса.

Печальная судьба постигла в том числе и средства ПВО ближнего радиуса. В частности, «Тор» был снят с вооружения в 2001 году, а значительная часть ЗРК «Куб» была отправлена на склады военного ведомства. Денисенцев считает, что Киеву предстоит проделать большой объём работ по восстановлению боеспособности этих систем из-за распространённых на Украине случаев воровства запчастей и различных агрегатов.

В беседе с RT директор музея войск ПВО в Балашихе Юрий Кнутов отметил, что единственным успехом Украины в сфере развития ПВО можно назвать модернизацию комплекса С-125 «Печора». В настоящее время Киев продолжает совершенствовать возможности этого ЗРК, увеличивая дальность поражения и количество сопровождаемых целей.

«Украинцы заменили радиоэлектронную аппаратуру, установили новую РЛС, создали, на первый взгляд, современный пункт управления. Однако помехозащищённость «Печоры» не улучшилась. Её достаточно легко вывести из строя современными средствами радиоэлектронной борьбы. Кроме того, С-125 так и не стал самоходным. А это означает, что его пусковая установка является превосходной мишенью для авиации и наземных средств поражения», — пояснил Кнутов.

Пусковая установка комплекса С-125

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Аналогичной точки зрения придерживается и Денисенцев. Аналитик ЦАСТ назвал С-125 и «Куб» устаревшими комплексами. По его словам, украинский ОПК не способен создать современный ЗРК и зенитные ракеты. Также он обратил внимание на деградацию инженерных кадров в промышленности и в войсках.

В свою очередь, директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов отметил в беседе с RT, что Украина может усилить возможности ПВО, только если получит масштабную помощь от западных государств. Но на текущий момент Европа и США не проявляют какого-либо желания предоставлять Киеву технологии или конечную продукцию.

В 2016 году в украинских СМИ появилась информация о готовности КБ «Южное» (Днепропетровск) и немецкого концерна Rheinmetall запустить проект по созданию зенитного ракетного комплекса ближнего радиуса действия. Однако правительство ФРГ запретило компании сотрудничать с Киевом.