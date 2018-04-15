Советское оружие пришлось Асаду по вкусу

Депутат Государственной Думы, заместитель секретаря «Единой России» Сергей Железняк заявил, что президент Сирийской арабской республики (САР) Башар Асад дал высокую оценку советским зенитным комплексам. По словам Асада, оружие производства СССР еще 70-х годов XX века показало «превосходство над оружием агрессоров». По итогам встречи с Асадом в российской делегации парламентариев заявили, что разделяют оценку действий США и их союзников как «агрессию».

Железняк напомнил, что сирийская система ПВО отразила ракетные удары коалиции США советскими ракетам, которые были выпущены более 30 лет назад, сообщает ФАН. Он добавил, что встреча прошла конструктивно, а стороны выразили «заинтересованность».

«С 90-х годов в американских фильмах показывают, что российское оружие «отсталое». А на сегодняшний день мы видим, кто действительно отстает», — передал слова Асада депутат Госдумы Дмитрий Саблин.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что в ночь на субботу, 14 апреля, ВМС коалиции США, Великобритании и Франции нанесли ракетный удар по объектам в Сирии. Атака была произведена с использованием крылатых ракет «Томагавк» при поддержке авиации.

По российским данным, по Сирии было выпущено 103 ракеты, из них силы ПВО Сирийской арабской армии сбили 71 ракету.

В отражении ракетного удара были задействованы сирийские средства ПВО С-125, С-200, «Бук», «Квадрат» и «Оса», передает RT со ссылкой на Минобороны. В сообщении военного ведомства отмечается, что российские подразделения ПВО на территории Сирии не применялись для отражения ракетного удара, поскольку ракеты не пролетали через их зону ответственности — в Тартусе и Хмеймиме, где расположены российские военные базы.

Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга Константин Сивков заявил в разговоре с НСН, что проведенную США и союзниками военную операцию можно считать провалом.

«Сирийские ПВО уничтожили только огневыми средствами 71 ракету. Это 70% от запущенных ракет США. Это, с точки зрения военной, с точки зрения политической, сокрушительное военное поражение США, которое будет иметь огромные последствия во всех сферах, начиная от геополитики и кончая мировоззрением военных специалистов», — полагает артиллерийский эксперт.

По мнению каперанга, основная проблема американо-французско-британской стратагемы заключалась в отсутствии надлежащей организации атаки «Томагавками».

«Продолжительность удара с момента его начала до окончания была огромной, почти два часа. Соответственно, ракеты подходили к цели небольшими группами, по одной, по две, с большими интервалами. И оказавшись в зоне поражения сирийских ПВО, уничтожались. При таком размахе залпа зенитчики могли использовать несколько боекомплектов. Израсходовав один, они имели возможность перезарядить свои пусковые установки и применить второй, третий. На перезарядку уходит от 20 минут до получаса. <…> Они легко уничтожили даже такие малоразмерные цели, как крылатые ракеты», — сообщил Сивков. Он также подчеркнул выдающуюся эффективность казалось бы устаревших ЗРК советского производства.

Ранее Пентагон заявил об успешном поражении всех целей в Сирии и опроверг информацию о нейтрализации американских ракет сирийскими ПВО. Президент США Дональд Трамп также назвал проведенную операцию успешной. Ранее Трамп написал в твиттере, что «миссия выполнена», удар нанесен с отличным усердием, а союзники США показали себя с лучшей стороны.

ВМС США, Национальные ВМС Франции и Королевский флот Великобритании при поддержке палубной авиации нанесли ракетный удар по предполагаемым объектам производства химического оружия в Сирии в ночь на 14 апреля. В качестве casus belli выступила якобы произошедшая 7 апреля в городе Дума химическая атака с использованием хлора. В результате этой недоказанной химатаки, по данным различных источников, большей частью оппозиционных официальному Дамаску, пострадали 40 мирных жителей. В химатаке президент США Дональд Трамп обвинил правительственные войска президента Сирии Башара Асада.

Трампа поддержали премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и президент Франции Эммануэль Макрон.

США и примкнувшие к ним союзники по операции подали на рассмотрение Совбеза ООН резолюцию, которая требует прекратить в Сирии огонь, обеспечить доступ к гуманитарной помощи и провести независимое расследование якобы произошедших химатак.

Российская резолюция, содержавшая в себе призыв прекратить огонь в Сирии, не смогла набрать нужное число голосов «за», хотя ее поддержали Китай и Боливия. Восемь стран выступили против, четыре — воздержались.