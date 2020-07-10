Советское имущество в Прибалтике: не пора ли вернуть долги? • 61 • Аналитика

Поправка о российской правопреемственности активов Советского Союза заставляет задуматься о том, не пора ли России взыскать компенсации за многолетнее пользование советским имуществом со стороны тех стран постсоветского пространства, которые враждебно относятся к современному российскому государству.





Как в Прибалтике бездарно распорядились советской собственностью

За пять десятилетий советской власти в Литовской, Латвийской, Эстонской ССР было построено столько предприятий, больниц, учебных заведений, жилых домов, сколько не могли позволить себе построить прибалтийские государства ни в межвоенный, ни в постсоветский периоды своего суверенитета. Между тем, именно республики Прибалтики чаще всего рассуждают о необходимости компенсировать им тот "вред", который был якобы нанесен во время «советской оккупации».



Хорош вред, если учесть, что Прибалтика жила гораздо лучше всех остальных республик Советского Союза. Одновременно прибалтийские республики утверждают, что ответственность за действия СССР, включая и долговые обязательства, несет лишь одна Россия. Не вопрос: если Россия – правопреемник Советского Союза, по мнению литовских, латвийских и эстонских политиков, то не пора ли вернуть России то советское имущество, которым республики пользуются уже тридцать лет, или, по крайней мере, деньги за его использование?



К примеру, только в одной Латвийской ССР в советское время дислоцировалось более 1000 военных частей, включая 600 военных объектов. Все военное имущество принадлежало, само собой, Советскому Союзу, а не Латвийской ССР, поскольку последняя собственных вооруженных сил не имела. В 1993 году бывшие советские военные объекты были переданы Латвии, после чего некогда принадлежавшее советским военным частям имущество стало бездарно растаскиваться.



Мелкие предприниматели, бандиты, просто маргиналы разворовывали оборудование, металл и даже бетонные плиты. Здесь стоит отметить, что ельцинское руководство России довольно легко расставалось с советской собственностью: так, руководивший российской делегацией Федор Шелов-Коведяев объявил, что Латвии останется все имущество, за исключением Дома отдыха Гостелерадио в Юрмале. Примерно схожая ситуация наблюдалась с имуществом Советской Армии и Военно-морского флота в Литве и Эстонии.



Советские инвестиции в Латвию, Литву и Эстонию

Выше мы говорили о военном имуществе. Инвестиции в гражданское имущество были еще более масштабными. Так, только в одной Латвии в период с 1940 по 1960 годы было построено более 20 промышленных предприятий и заводов. В Литве уже в 1950 году экономика на 90% превышала довоенный уровень.









В 1970-е – 1980-е годы Советский Союз организовал прокладку нефтепроводов к важнейшим портам Прибалтики. Одновременно развивались автомобильные и железные дороги, причем автодороги по своему качеству были лучшими в Советском Союзе. Инфраструктура портов также была построена в советское время. Среди промышленных предприятий можно назвать «Автоэлектроприбор», «Гидрометприбор», Рижский дизелестроительный завод, Рижский электроламповый завод, завод микроавтобусов РАФ, в сфере энергетики - Рижская и Плявиньская гидроэлектростанции, ТЭЦ в Риге, Вентспилсскую нефтебазу.



В Литве были построены имеющие стратегическое значение для этой республики Клайпедский порт и Мажейкяйский нефтеперерабатывающий завод, Игналинская АЭС. Правда, уже в суверенной Литве Игналинскую АЭС закрыли по требованию Евросоюза. Вклад в экономику Литвы в советский период был еще более значительным, поскольку до 1940 года, в отличие от индустриально развитой Латвии Литва была скорее сугубо аграрной страной.



Первый в мире газосланцевый комбинат был построен в Эстонии в 1948 году, всего спустя три года после победы над гитлеровской Германией. Крупнейшие в мире ГРЭС, работающие на сланцах, Прибалтийская ГРЭС и Эстонская ГРЭС, также были построены в Эстонии в советский период. И это – лишь «вершина» айсберга, на самом деле вложения СССР в эстонскую экономику были куда более масштабными.



Сейчас, говоря о колоссальном ущербе, якобы нанесенном «советской оккупацией», эстонские, латвийские и литовские власти уклоняются от обсуждения вопроса о том, насколько реальные вложения СССР в экономику Прибалтики превосходят этот мифический ущерб. Ведь если все считать по справедливости, то Литва, Латвия и Эстония окажутся «по уши в долгах» перед Россией как правопреемницей Советского Союза. Не вина России в том, что прибалтийские республики после провозглашения независимости так бездарно распорядились оставшимся по наследству советским имуществом. Поправка о российской правопреемственности активов Советского Союза заставляет задуматься о том, не пора ли России взыскать компенсации за многолетнее пользование советским имуществом со стороны тех стран постсоветского пространства, которые враждебно относятся к современному российскому государству.За пять десятилетий советской власти в Литовской, Латвийской, Эстонской ССР было построено столько предприятий, больниц, учебных заведений, жилых домов, сколько не могли позволить себе построить прибалтийские государства ни в межвоенный, ни в постсоветский периоды своего суверенитета. Между тем, именно республики Прибалтики чаще всего рассуждают о необходимости компенсировать им тот "вред", который был якобы нанесен во время «советской оккупации».Хорош вред, если учесть, что Прибалтика жила гораздо лучше всех остальных республик Советского Союза. Одновременно прибалтийские республики утверждают, что ответственность за действия СССР, включая и долговые обязательства, несет лишь одна Россия. Не вопрос: если Россия – правопреемник Советского Союза, по мнению литовских, латвийских и эстонских политиков, то не пора ли вернуть России то советское имущество, которым республики пользуются уже тридцать лет, или, по крайней мере, деньги за его использование?К примеру, только в одной Латвийской ССР в советское время дислоцировалось более 1000 военных частей, включая 600 военных объектов. Все военное имущество принадлежало, само собой, Советскому Союзу, а не Латвийской ССР, поскольку последняя собственных вооруженных сил не имела. В 1993 году бывшие советские военные объекты были переданы Латвии, после чего некогда принадлежавшее советским военным частям имущество стало бездарно растаскиваться.Мелкие предприниматели, бандиты, просто маргиналы разворовывали оборудование, металл и даже бетонные плиты. Здесь стоит отметить, что ельцинское руководство России довольно легко расставалось с советской собственностью: так, руководивший российской делегацией Федор Шелов-Коведяев объявил, что Латвии останется все имущество, за исключением Дома отдыха Гостелерадио в Юрмале. Примерно схожая ситуация наблюдалась с имуществом Советской Армии и Военно-морского флота в Литве и Эстонии.Выше мы говорили о военном имуществе. Инвестиции в гражданское имущество были еще более масштабными. Так, только в одной Латвии в период с 1940 по 1960 годы было построено более 20 промышленных предприятий и заводов. В Литве уже в 1950 году экономика на 90% превышала довоенный уровень.В 1970-е – 1980-е годы Советский Союз организовал прокладку нефтепроводов к важнейшим портам Прибалтики. Одновременно развивались автомобильные и железные дороги, причем автодороги по своему качеству были лучшими в Советском Союзе. Инфраструктура портов также была построена в советское время. Среди промышленных предприятий можно назвать «Автоэлектроприбор», «Гидрометприбор», Рижский дизелестроительный завод, Рижский электроламповый завод, завод микроавтобусов РАФ, в сфере энергетики - Рижская и Плявиньская гидроэлектростанции, ТЭЦ в Риге, Вентспилсскую нефтебазу.В Литве были построены имеющие стратегическое значение для этой республики Клайпедский порт и Мажейкяйский нефтеперерабатывающий завод, Игналинская АЭС. Правда, уже в суверенной Литве Игналинскую АЭС закрыли по требованию Евросоюза. Вклад в экономику Литвы в советский период был еще более значительным, поскольку до 1940 года, в отличие от индустриально развитой Латвии Литва была скорее сугубо аграрной страной.Первый в мире газосланцевый комбинат был построен в Эстонии в 1948 году, всего спустя три года после победы над гитлеровской Германией. Крупнейшие в мире ГРЭС, работающие на сланцах, Прибалтийская ГРЭС и Эстонская ГРЭС, также были построены в Эстонии в советский период. И это – лишь «вершина» айсберга, на самом деле вложения СССР в эстонскую экономику были куда более масштабными.Сейчас, говоря о колоссальном ущербе, якобы нанесенном «советской оккупацией», эстонские, латвийские и литовские власти уклоняются от обсуждения вопроса о том, насколько реальные вложения СССР в экономику Прибалтики превосходят этот мифический ущерб. Ведь если все считать по справедливости, то Литва, Латвия и Эстония окажутся «по уши в долгах» перед Россией как правопреемницей Советского Союза. Не вина России в том, что прибалтийские республики после провозглашения независимости так бездарно распорядились оставшимся по наследству советским имуществом. Илья Полонский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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