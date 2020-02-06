Советский задел: Россия успешно модернизирует МиГ-31 и Ту-22 • 156 • Аналитика

В России модернизируют боевые самолеты советских моделей, включая и знаменитый МиГ-31. Конструкции, разработанные в Советском Союзе, остаются актуальными и в настоящее время, нуждаясь лишь в определенной корректировке.



Знаменитый самолет МиГ-31 был разработан полвека назад. Работы по его конструированию начались еще в 1968 году, а в 1975 году он совершил свой первый полет. С 1981 года двухместный сверхзвуковой высотный всепогодный истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия, прозванный в НАТО «Лисьей гончей», находится на вооружении ВВС СССР, а затем и Воздушно-космических сил России. МиГ-31 – машина надежная, поэтому и до сих пор эксплуатируемая.







В настоящее время Министерство обороны РФ начало плановую модернизацию самолетов МиГ-31, находящихся на вооружении ВКС РФ. В процессе модернизации полностью меняют все системы, агрегаты, электрические магистрали, бортовое радиоэлектронное оборудование, средства навигации и прицеливания. Задача – усовершенствовать советский самолет, превратив его в машину, отвечающую потребностям настоящего времени.



Российские военные подчеркивают, что эффективность МиГ-31БМ/БСМ более чем в два раза превосходит старую модель МиГ-31. Такого результата удалось добиться, в первую очередь, путем установки новейшего бортового радиоэлектронного оборудования, а также путем перевооружения самолета. В частности, на модернизированные самолеты установлены приемники системы ГЛОНАСС, цифровая помехозащищенная аппаратура передачи данных, комплекс обеспечения посадки. Модернизированные воздушные машины могут садиться на гражданские аэродромы.





В Объединенной авиастроительной корпорации рассчитывают к 2023 году модернизировать весь авиапарк МиГ-31, находящийся на вооружении ВКС России. Кстати, МиГ-31 успели показать себя в Сирии, где использовались для защиты авиабазы Хмеймим и в качестве самолетов управления действиями воздушных сил. Эксперты очень высоко оценивают самолет, у которого до сих пор практически нет зарубежных аналогов. Не случайно в советское время к управлению МиГ-31 допускались лишь опытные летчики, как правило, в звании не ниже капитанского.



Успешная модернизация МиГ-31 показывает, что в Советском Союзе создавалась превосходная военная техника, которая и спустя десятилетия не теряет актуальности. Недавно представленный новейший высокоточный авиационный ракетный комплекс «Кинжал» будут устанавливать именно на самолеты МиГ-31К, что поднимет самолет до уровня многофункционального истребителя, способного поражать как воздушные, так и наземные и надводные цели.





Не случайно американский журнал Military Watch счел МиГ-31 серьезнейшей угрозой для авианосных соединений ВМС США. Американские эксперты называют истребитель идеальным средством для нанесения воздушных ударов вдали от российских границ. Ведь если сложить дальность полета истребителя и дальность работы ракетного комплекса «Кинжал», то получится, что модернизированный МиГ-31 сможет поражать вражеские объекты на расстоянии в 3,5 тысячи км от места взлета.





К слову, МиГ-31 – не единственный самолет советского производства, который в последние годы модернизируется в Российской Федерации. Так, самолет Ту-22М3М – это тот же Ту-22 по дизайну, но с полностью замененными системами и оборудованием. Как и на МиГ-31, на Ту-22М3М использовали советский задел, дополнительно установили новую систему бортового радиоэлектронного оборудования, перевооружили бомбардировщик, добавив противокорабельные ракеты X-32.



В США Ту-22М3М называют «убийцей авианосцев» - как видим, для американских аналитиков безопасность авианосных соединений ВМС США действительно является больной темой. Но Ту-22М3М получил это прозвище весьма заслуженно, учитывая скорость полета и мощность боеголовки.



Успешная модернизация советских самолетов вызывает пристальное внимание и за океаном. Так, американский журнал The National Interest очень высоко оценивает всю российскую стратегию усовершенствования старых советских самолетов, которые, благодаря новейшему оборудованию и вооружению превращаются в современное смертоносное оружие. В России модернизируют боевые самолеты советских моделей, включая и знаменитый МиГ-31. Конструкции, разработанные в Советском Союзе, остаются актуальными и в настоящее время, нуждаясь лишь в определенной корректировке.Знаменитый самолет МиГ-31 был разработан полвека назад. Работы по его конструированию начались еще в 1968 году, а в 1975 году он совершил свой первый полет. С 1981 года двухместный сверхзвуковой высотный всепогодный истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия, прозванный в НАТО «Лисьей гончей», находится на вооружении ВВС СССР, а затем и Воздушно-космических сил России. МиГ-31 – машина надежная, поэтому и до сих пор эксплуатируемая.В настоящее время Министерство обороны РФ начало плановую модернизацию самолетов МиГ-31, находящихся на вооружении ВКС РФ. В процессе модернизации полностью меняют все системы, агрегаты, электрические магистрали, бортовое радиоэлектронное оборудование, средства навигации и прицеливания. Задача – усовершенствовать советский самолет, превратив его в машину, отвечающую потребностям настоящего времени.Российские военные подчеркивают, что эффективность МиГ-31БМ/БСМ более чем в два раза превосходит старую модель МиГ-31. Такого результата удалось добиться, в первую очередь, путем установки новейшего бортового радиоэлектронного оборудования, а также путем перевооружения самолета. В частности, на модернизированные самолеты установлены приемники системы ГЛОНАСС, цифровая помехозащищенная аппаратура передачи данных, комплекс обеспечения посадки. Модернизированные воздушные машины могут садиться на гражданские аэродромы.В Объединенной авиастроительной корпорации рассчитывают к 2023 году модернизировать весь авиапарк МиГ-31, находящийся на вооружении ВКС России. Кстати, МиГ-31 успели показать себя в Сирии, где использовались для защиты авиабазы Хмеймим и в качестве самолетов управления действиями воздушных сил. Эксперты очень высоко оценивают самолет, у которого до сих пор практически нет зарубежных аналогов. Не случайно в советское время к управлению МиГ-31 допускались лишь опытные летчики, как правило, в звании не ниже капитанского.Успешная модернизация МиГ-31 показывает, что в Советском Союзе создавалась превосходная военная техника, которая и спустя десятилетия не теряет актуальности. Недавно представленный новейший высокоточный авиационный ракетный комплекс «Кинжал» будут устанавливать именно на самолеты МиГ-31К, что поднимет самолет до уровня многофункционального истребителя, способного поражать как воздушные, так и наземные и надводные цели.Не случайно американский журнал Military Watch счел МиГ-31 серьезнейшей угрозой для авианосных соединений ВМС США. Американские эксперты называют истребитель идеальным средством для нанесения воздушных ударов вдали от российских границ. Ведь если сложить дальность полета истребителя и дальность работы ракетного комплекса «Кинжал», то получится, что модернизированный МиГ-31 сможет поражать вражеские объекты на расстоянии в 3,5 тысячи км от места взлета.К слову, МиГ-31 – не единственный самолет советского производства, который в последние годы модернизируется в Российской Федерации. Так, самолет Ту-22М3М – это тот же Ту-22 по дизайну, но с полностью замененными системами и оборудованием. Как и на МиГ-31, на Ту-22М3М использовали советский задел, дополнительно установили новую систему бортового радиоэлектронного оборудования, перевооружили бомбардировщик, добавив противокорабельные ракеты X-32.В США Ту-22М3М называют «убийцей авианосцев» - как видим, для американских аналитиков безопасность авианосных соединений ВМС США действительно является больной темой. Но Ту-22М3М получил это прозвище весьма заслуженно, учитывая скорость полета и мощность боеголовки.Успешная модернизация советских самолетов вызывает пристальное внимание и за океаном. Так, американский журнал The National Interest очень высоко оценивает всю российскую стратегию усовершенствования старых советских самолетов, которые, благодаря новейшему оборудованию и вооружению превращаются в современное смертоносное оружие. Илья Полонский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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