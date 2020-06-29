Советский Союз возвращают! Вопрос, в какой форме • 143 • Аналитика

Да, с первых букв текста хочу поздравить всех наших сторонников Великого Конституционного Прорыва, Победителей либералов и педерастов и все такое. С однозначной и безоговорочной победой на плебисците, которая теперь нам гарантирует молочные реки в кисельных берегах.





Главное, что победили. Всех. Поздравляю. Теперь будем смотреть на то, что же эта победа, сиречь Конституция, принесет.



А принесет она нам, как бы это странно ни звучало, Советский Союз. На дом и в упаковочке с гербом.



Все эти «бунтари, один раз продавшие Родину за джинсы и колбасу», бегом побежали голосовать… А за что? А вот за что. За мечту. Мечту, которую они бездарно потеряли в 1991 и 1993 годах. Но все это время страстно желали возвращения.



Чего, спросите вы? Дефицита? Блата? Системы?



Ну скажем честно: сегодня у нас тоже существует дефицит. Дефицит денег. Купить есть что, а вот вопрос как раз – на что? Блат цветет и плодоносит, но теперь он смещен туда, в сторону не добычи полезностей, а решения проблем в системе и с системой.



Ну и да, чтобы в систему попасть. Чтобы «управлять мечтой» по полной программе.



Итак, а что остается?



А остается Ее Величество Система.



Да, та самая советская система, которую так радостно тащат в день сегодняшний эти… победители. Не стоит думать, что это советская система в плане там бесплатного образования, бесплатной медицины, медицины в принципе, профсоюзных путевок на курорты в дома отдыха, бесплатные путевки в лагеря. Нет. Этого как раз победителям не надо, не для того все городилось, чтобы разбрасываться благами цивилизации.



Блага, уважаемые, надо заработать. Или заслужить. Или купить. Но в любом случае, выбор есть.



А я совсем о другой советской системе. Системе выбора без выбора.



Да, именно так. Выборы без выбора, когда голосуешь вроде, но за одного кандидата из одного, потому что больше нет, да и не особо-то надо. Когда правду находит тот, кто выше по иерархической лестнице. Когда у тебя просто очень комфортное существование: не надо думать, за тебя все уже решили.



Кстати, этот лозунг все чаще встречается на просторах вроде бы демократической России.



Буквально на днях мне позвонила знакомая с гневным криком на тему того, что «нас заставили проголосовать!»



Вот, думаю, это как? Полиция с дубинками, ФСБ с умными речами? Кто? «Вацап». Пришла всем рассылка, от начальства, где было сказано: идете, голосуете, присылаете фото участка.



Жирно подчеркиваю: никаких угроз, никаких обещаний репрессий. Просто «Гав!» — идете и голосуете.



Пошли. Все. И раз пришли, то и проголосовали. А чего уж, раз ноги били? И потом вот это стенание: «Ах, мы бедные, мы так против всего этого, но нас заставили!»



А вообще, стоит ли сожалеть?



Жизнь-то прекрасна и проста, как автомат Калашникова. Для таких же простых и незатейливых обывателей.



Есть один… Я не знаю, как правильно сказать. Помазанник божий, царь-батюшка, господин генсек, президент… да какая разница, как назвать Пост №1? Факт, что теперь на нем не просто человек, а человек, убрать которого с поста просто нет никакой возможности.



И теперь вопрос: а надо ли? Ну если вся страна так сильно желает пожизненного пребывания Путина на Посту №1, пусть Путин и занимает его. Что такое в истории страны 20 лет? Да ни о чем! Ну и еще 20 лет пусть человек поправит, раз так вышло.



Цари-императоры и дольше сиживали.



Просто берем за аксиому: другого человека в этой стране нет и быть не может. И, как сказал спикер Госдумы Володин: «После Путина придет Путин». И все понятно. Прыгаем, скачем и так далее.



Кстати, надо придумать по примеру соседей какое-то действие для выражения верноподданнических чувств. Типа «Ку» или «Кто не скачет – либерал!» Второе мне самому понравилось.



И забываем про эти глупости с выборами. Не наше это дело — выбирать. Выбора нет, есть Путин. Все. Закончили на этом.



Совет Федерации, или, по-старому, Президиум Верховного Совета. Тоже пожизненно сажать. На пост, понятное дело. А что, только человек вникнет в дела государственные, как уже и освобождать пора. Нет, сенаторы верхней палаты, сиречь, бояре новоявленные, тоже должны заседать до момента, когда заседать невозможно по уважительной причине.



Нижняя палата, или Госдума. Разогнать. Партия в России одна. Это факт. То, что там где-то, в крошечных городишках урывают себе посты всякие коммунисты и представители ЛДПР – это все несерьезно. Разогнать. Хватит деньги народные тратить этим депутатам. Не смогли Первой партии оказать сопротивление – в топку истории.



А то сидят, понимаешь, на народной шее…



А что, жили при царе-батюшке без парламента, жили при СССР без Госдумы – и нормально так жили!



Современному россиянину выбор не нужен совершенно. Выбор расхолаживает. Заставляет думать. А это вредно.



Да вот, как солдату в армии. Почему солдат должен копать от рассвета до заката? А чтобы не думалось, а копалось. Чтобы мысли вредные в голове не шевелились.



Вот то же самое и с головами обывателей надо проделать. Зачем выбор? Путин или Грудинин? Путин или Навальный? Это вредно. Это может привести к тому, что обыватель-электорат может (страшно подумать!) УСОМНИТЬСЯ в верности выбранного курса.



А это, знаете ли, чревато. Так что – никаких больше игр в демократию. Не нужно. Путин есть – и больше никого стране не надо! Остальных назначит Путин при поддержке Совфеда и Госдумы. Полной и безоговорочной, потому как если будут (а вдруг) взбрыкивать, то он их мановением мизинца распустит.



Ну кто захочет работать идти? Конечно, утвердят все как миленькие и проголосуют куда надо. Вот для них, депутатов и сенаторов принцип «Голосуй, как надо или проиграешь» должен тоже быть. Проголосовал не туда – изволь выйти вон и место освободить. Для того, кто знает, на какую кнопку надо жмакать.



Выборы мэров-губернаторов тоже надо отменить. А зачем? Есть Путин, которому с этими людьми придется работать. Вот пусть он их и дальше назначает. Не важно, по какому принципу, из личной там охраны или еще по какому методу, главное – назначает Путин без всяких лишних телодвижений.



Я как пример приведу одни выборы в своем городе, когда победил реально не тот, на кого все ставили. Не единоросс. Было дело. Вот только человек оказался, мягко говоря, неготовый к такому делу. И следующие выборы проиграл не просто с треском, а унизительно.



А время ушло. 4 года как бы.



Так зачем весь этот цирк? Назначили сразу кого надо. И пусть он в арифметике не силен, как один российский губернатор, но это человек Путина. Со всеми вытекающими.



Представляете, какой с нас сняли геморрой? Думать не надо ВООБЩЕ! За нас все придумали, обосновали, разжевали и на блюдечке с трехцветной каймой все преподнесли. В том числе и у нас на страницах тоже.



Иди, гражданин, выражай свою позицию. Но помни, что или голосуешь – или проиграешь.



Думать не надо совершенно. Для этого есть специально отобранные люди. Думать надо исключительно о прекрасном. О том, что теперь каждой животине гарантирован стог сена или пачка «вискас». Волонтеры смогут и дальше бесплатно исполнять то, что должны делать государственные структуры типа социальных, МЧС и прочих. А представители ЛГБТ не смогут семьи создавать.

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А то, что цены как росли, так и будут расти, – это вот не холопское дело думать. Это надо начать с себя и работать не 8 или 10 часов в день, а все 12 или 14. Работать надо, понятно? И тогда рост цен волновать никого не будет.



И вообще, возмущаться ценами – это неправильное понимание курса страны. Это худший из либерализмов. Это так называемое трезвомыслие. Над этим надо работать!



А то сегодня гражданину не нравится, что маска вместо 3 рублей стоит 30, бензин очередной раз подорожал, цены на продукты вверх пошли, а завтра что? А завтра он захочет другого президента?



Этак мы далеко зайдем.



И вот тут советская система выбора без выбора и даст тот результат, который всех устроит. Ну, по крайней мере, основное большинство.



А в дальнейшем и вообще можно будет отменить все эти демократические глупости с выборами. Есть один день для выборов – вот в этот день гражданин должен прийти на участок и выразить свою волю. То есть сказать твердое и уверенное «Да!»



Конституции, президенту, парламенту, Совфеду, губернатору, мэру. Всем. Сразу.



И дальше идти работать. Потому что только так мы сможем построить развитое общество. Россию будущего. Будущего безмозглого и неспособного на анализ электората. Не думающего, не понимающего, которого даже сегодня хватает только на фразу: «Нет, а что автор предлагает?»



Сейчас автор предлагает задуматься (да, сложно) над тем, какое дальнейшее действие после принятия новой Конституции мы должны будем сделать. Как и куда направить наши помыслы, думы и устремления, которые позволят России дальше идти вверх, пугая своим развитием весь мир.



Митинг с прыжками под речевку «Кто не скачет – либерал» лично мне как идея очень понравился.



Да, с первых букв текста хочу поздравить всех наших сторонников Великого Конституционного Прорыва, Победителей либералов и педерастов и все такое. С однозначной и безоговорочной победой на плебисците, которая теперь нам гарантирует молочные реки в кисельных берегах.Главное, что победили. Всех. Поздравляю. Теперь будем смотреть на то, что же эта победа, сиречь Конституция, принесет.А принесет она нам, как бы это странно ни звучало, Советский Союз. На дом и в упаковочке с гербом.Все эти «бунтари, один раз продавшие Родину за джинсы и колбасу», бегом побежали голосовать… А за что? А вот за что. За мечту. Мечту, которую они бездарно потеряли в 1991 и 1993 годах. Но все это время страстно желали возвращения.Чего, спросите вы? Дефицита? Блата? Системы?Ну скажем честно: сегодня у нас тоже существует дефицит. Дефицит денег. Купить есть что, а вот вопрос как раз – на что? Блат цветет и плодоносит, но теперь он смещен туда, в сторону не добычи полезностей, а решения проблем в системе и с системой.Ну и да, чтобы в систему попасть. Чтобы «управлять мечтой» по полной программе.Итак, а что остается?А остается Ее Величество Система.Да, та самая советская система, которую так радостно тащат в день сегодняшний эти… победители. Не стоит думать, что это советская система в плане там бесплатного образования, бесплатной медицины, медицины в принципе, профсоюзных путевок на курорты в дома отдыха, бесплатные путевки в лагеря. Нет. Этого как раз победителям не надо, не для того все городилось, чтобы разбрасываться благами цивилизации.Блага, уважаемые, надо заработать. Или заслужить. Или купить. Но в любом случае, выбор есть.А я совсем о другой советской системе. Системе выбора без выбора.Да, именно так. Выборы без выбора, когда голосуешь вроде, но за одного кандидата из одного, потому что больше нет, да и не особо-то надо. Когда правду находит тот, кто выше по иерархической лестнице. Когда у тебя просто очень комфортное существование: не надо думать, за тебя все уже решили.Кстати, этот лозунг все чаще встречается на просторах вроде бы демократической России.Буквально на днях мне позвонила знакомая с гневным криком на тему того, что «нас заставили проголосовать!»Вот, думаю, это как? Полиция с дубинками, ФСБ с умными речами? Кто? «Вацап». Пришла всем рассылка, от начальства, где было сказано: идете, голосуете, присылаете фото участка.Жирно подчеркиваю: никаких угроз, никаких обещаний репрессий. Просто «Гав!» — идете и голосуете.Пошли. Все. И раз пришли, то и проголосовали. А чего уж, раз ноги били? И потом вот это стенание: «Ах, мы бедные, мы так против всего этого, но нас заставили!»А вообще, стоит ли сожалеть?Жизнь-то прекрасна и проста, как автомат Калашникова. Для таких же простых и незатейливых обывателей.Есть один… Я не знаю, как правильно сказать. Помазанник божий, царь-батюшка, господин генсек, президент… да какая разница, как назвать Пост №1? Факт, что теперь на нем не просто человек, а человек, убрать которого с поста просто нет никакой возможности.И теперь вопрос: а надо ли? Ну если вся страна так сильно желает пожизненного пребывания Путина на Посту №1, пусть Путин и занимает его. Что такое в истории страны 20 лет? Да ни о чем! Ну и еще 20 лет пусть человек поправит, раз так вышло.Цари-императоры и дольше сиживали.Просто берем за аксиому: другого человека в этой стране нет и быть не может. И, как сказал спикер Госдумы Володин: «После Путина придет Путин». И все понятно. Прыгаем, скачем и так далее.Кстати, надо придумать по примеру соседей какое-то действие для выражения верноподданнических чувств. Типа «Ку» или «Кто не скачет – либерал!» Второе мне самому понравилось.И забываем про эти глупости с выборами. Не наше это дело — выбирать. Выбора нет, есть Путин. Все. Закончили на этом.Совет Федерации, или, по-старому, Президиум Верховного Совета. Тоже пожизненно сажать. На пост, понятное дело. А что, только человек вникнет в дела государственные, как уже и освобождать пора. Нет, сенаторы верхней палаты, сиречь, бояре новоявленные, тоже должны заседать до момента, когда заседать невозможно по уважительной причине.Нижняя палата, или Госдума. Разогнать. Партия в России одна. Это факт. То, что там где-то, в крошечных городишках урывают себе посты всякие коммунисты и представители ЛДПР – это все несерьезно. Разогнать. Хватит деньги народные тратить этим депутатам. Не смогли Первой партии оказать сопротивление – в топку истории.А то сидят, понимаешь, на народной шее…А что, жили при царе-батюшке без парламента, жили при СССР без Госдумы – и нормально так жили!Современному россиянину выбор не нужен совершенно. Выбор расхолаживает. Заставляет думать. А это вредно.Да вот, как солдату в армии. Почему солдат должен копать от рассвета до заката? А чтобы не думалось, а копалось. Чтобы мысли вредные в голове не шевелились.Вот то же самое и с головами обывателей надо проделать. Зачем выбор? Путин или Грудинин? Путин или Навальный? Это вредно. Это может привести к тому, что обыватель-электорат может (страшно подумать!) УСОМНИТЬСЯ в верности выбранного курса.А это, знаете ли, чревато. Так что – никаких больше игр в демократию. Не нужно. Путин есть – и больше никого стране не надо! Остальных назначит Путин при поддержке Совфеда и Госдумы. Полной и безоговорочной, потому как если будут (а вдруг) взбрыкивать, то он их мановением мизинца распустит.Ну кто захочет работать идти? Конечно, утвердят все как миленькие и проголосуют куда надо. Вот для них, депутатов и сенаторов принцип «Голосуй, как надо или проиграешь» должен тоже быть. Проголосовал не туда – изволь выйти вон и место освободить. Для того, кто знает, на какую кнопку надо жмакать.Выборы мэров-губернаторов тоже надо отменить. А зачем? Есть Путин, которому с этими людьми придется работать. Вот пусть он их и дальше назначает. Не важно, по какому принципу, из личной там охраны или еще по какому методу, главное – назначает Путин без всяких лишних телодвижений.Я как пример приведу одни выборы в своем городе, когда победил реально не тот, на кого все ставили. Не единоросс. Было дело. Вот только человек оказался, мягко говоря, неготовый к такому делу. И следующие выборы проиграл не просто с треском, а унизительно.А время ушло. 4 года как бы.Так зачем весь этот цирк? Назначили сразу кого надо. И пусть он в арифметике не силен, как один российский губернатор, но это человек Путина. Со всеми вытекающими.Представляете, какой с нас сняли геморрой? Думать не надо ВООБЩЕ! За нас все придумали, обосновали, разжевали и на блюдечке с трехцветной каймой все преподнесли. В том числе и у нас на страницах тоже.Иди, гражданин, выражай свою позицию. Но помни, что или голосуешь – или проиграешь.Думать не надо совершенно. Для этого есть специально отобранные люди. Думать надо исключительно о прекрасном. О том, что теперь каждой животине гарантирован стог сена или пачка «вискас». Волонтеры смогут и дальше бесплатно исполнять то, что должны делать государственные структуры типа социальных, МЧС и прочих. А представители ЛГБТ не смогут семьи создавать.А то, что цены как росли, так и будут расти, – это вот не холопское дело думать. Это надо начать с себя и работать не 8 или 10 часов в день, а все 12 или 14. Работать надо, понятно? И тогда рост цен волновать никого не будет.И вообще, возмущаться ценами – это неправильное понимание курса страны. Это худший из либерализмов. Это так называемое трезвомыслие. Над этим надо работать!А то сегодня гражданину не нравится, что маска вместо 3 рублей стоит 30, бензин очередной раз подорожал, цены на продукты вверх пошли, а завтра что? А завтра он захочет другого президента?Этак мы далеко зайдем.И вот тут советская система выбора без выбора и даст тот результат, который всех устроит. Ну, по крайней мере, основное большинство.А в дальнейшем и вообще можно будет отменить все эти демократические глупости с выборами. Есть один день для выборов – вот в этот день гражданин должен прийти на участок и выразить свою волю. То есть сказать твердое и уверенное «Да!»Конституции, президенту, парламенту, Совфеду, губернатору, мэру. Всем. Сразу.И дальше идти работать. Потому что только так мы сможем построить развитое общество. Россию будущего. Будущего безмозглого и неспособного на анализ электората. Не думающего, не понимающего, которого даже сегодня хватает только на фразу: «Нет, а что автор предлагает?»Сейчас автор предлагает задуматься (да, сложно) над тем, какое дальнейшее действие после принятия новой Конституции мы должны будем сделать. Как и куда направить наши помыслы, думы и устремления, которые позволят России дальше идти вверх, пугая своим развитием весь мир.Митинг с прыжками под речевку «Кто не скачет – либерал» лично мне как идея очень понравился. Роман Скоморохов Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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