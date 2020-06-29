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Советский Союз возвращают! Вопрос, в какой форме
29 июня 2020, 17:00 • 143 • Аналитика
Да, с первых букв текста хочу поздравить всех наших сторонников Великого Конституционного Прорыва, Победителей либералов и педерастов и все такое. С однозначной и безоговорочной победой на плебисците, которая теперь нам гарантирует молочные реки в кисельных берегах.
Главное, что победили. Всех. Поздравляю. Теперь будем смотреть на то, что же эта победа, сиречь Конституция, принесет.
А принесет она нам, как бы это странно ни звучало, Советский Союз. На дом и в упаковочке с гербом.
Все эти «бунтари, один раз продавшие Родину за джинсы и колбасу», бегом побежали голосовать… А за что? А вот за что. За мечту. Мечту, которую они бездарно потеряли в 1991 и 1993 годах. Но все это время страстно желали возвращения.
Чего, спросите вы? Дефицита? Блата? Системы?
Ну скажем честно: сегодня у нас тоже существует дефицит. Дефицит денег. Купить есть что, а вот вопрос как раз – на что? Блат цветет и плодоносит, но теперь он смещен туда, в сторону не добычи полезностей, а решения проблем в системе и с системой.
Ну и да, чтобы в систему попасть. Чтобы «управлять мечтой» по полной программе.
Итак, а что остается?
А остается Ее Величество Система.
Да, та самая советская система, которую так радостно тащат в день сегодняшний эти… победители. Не стоит думать, что это советская система в плане там бесплатного образования, бесплатной медицины, медицины в принципе, профсоюзных путевок на курорты в дома отдыха, бесплатные путевки в лагеря. Нет. Этого как раз победителям не надо, не для того все городилось, чтобы разбрасываться благами цивилизации.
Блага, уважаемые, надо заработать. Или заслужить. Или купить. Но в любом случае, выбор есть.
А я совсем о другой советской системе. Системе выбора без выбора.
Да, именно так. Выборы без выбора, когда голосуешь вроде, но за одного кандидата из одного, потому что больше нет, да и не особо-то надо. Когда правду находит тот, кто выше по иерархической лестнице. Когда у тебя просто очень комфортное существование: не надо думать, за тебя все уже решили.
Кстати, этот лозунг все чаще встречается на просторах вроде бы демократической России.
Буквально на днях мне позвонила знакомая с гневным криком на тему того, что «нас заставили проголосовать!»
Вот, думаю, это как? Полиция с дубинками, ФСБ с умными речами? Кто? «Вацап». Пришла всем рассылка, от начальства, где было сказано: идете, голосуете, присылаете фото участка.
Жирно подчеркиваю: никаких угроз, никаких обещаний репрессий. Просто «Гав!» — идете и голосуете.
Пошли. Все. И раз пришли, то и проголосовали. А чего уж, раз ноги били? И потом вот это стенание: «Ах, мы бедные, мы так против всего этого, но нас заставили!»
А вообще, стоит ли сожалеть?
Жизнь-то прекрасна и проста, как автомат Калашникова. Для таких же простых и незатейливых обывателей.
Есть один… Я не знаю, как правильно сказать. Помазанник божий, царь-батюшка, господин генсек, президент… да какая разница, как назвать Пост №1? Факт, что теперь на нем не просто человек, а человек, убрать которого с поста просто нет никакой возможности.
И теперь вопрос: а надо ли? Ну если вся страна так сильно желает пожизненного пребывания Путина на Посту №1, пусть Путин и занимает его. Что такое в истории страны 20 лет? Да ни о чем! Ну и еще 20 лет пусть человек поправит, раз так вышло.
Цари-императоры и дольше сиживали.
Просто берем за аксиому: другого человека в этой стране нет и быть не может. И, как сказал спикер Госдумы Володин: «После Путина придет Путин». И все понятно. Прыгаем, скачем и так далее.
Кстати, надо придумать по примеру соседей какое-то действие для выражения верноподданнических чувств. Типа «Ку» или «Кто не скачет – либерал!» Второе мне самому понравилось.
И забываем про эти глупости с выборами. Не наше это дело — выбирать. Выбора нет, есть Путин. Все. Закончили на этом.
Совет Федерации, или, по-старому, Президиум Верховного Совета. Тоже пожизненно сажать. На пост, понятное дело. А что, только человек вникнет в дела государственные, как уже и освобождать пора. Нет, сенаторы верхней палаты, сиречь, бояре новоявленные, тоже должны заседать до момента, когда заседать невозможно по уважительной причине.
Нижняя палата, или Госдума. Разогнать. Партия в России одна. Это факт. То, что там где-то, в крошечных городишках урывают себе посты всякие коммунисты и представители ЛДПР – это все несерьезно. Разогнать. Хватит деньги народные тратить этим депутатам. Не смогли Первой партии оказать сопротивление – в топку истории.
А то сидят, понимаешь, на народной шее…
А что, жили при царе-батюшке без парламента, жили при СССР без Госдумы – и нормально так жили!
Современному россиянину выбор не нужен совершенно. Выбор расхолаживает. Заставляет думать. А это вредно.
Да вот, как солдату в армии. Почему солдат должен копать от рассвета до заката? А чтобы не думалось, а копалось. Чтобы мысли вредные в голове не шевелились.
Вот то же самое и с головами обывателей надо проделать. Зачем выбор? Путин или Грудинин? Путин или Навальный? Это вредно. Это может привести к тому, что обыватель-электорат может (страшно подумать!) УСОМНИТЬСЯ в верности выбранного курса.
А это, знаете ли, чревато. Так что – никаких больше игр в демократию. Не нужно. Путин есть – и больше никого стране не надо! Остальных назначит Путин при поддержке Совфеда и Госдумы. Полной и безоговорочной, потому как если будут (а вдруг) взбрыкивать, то он их мановением мизинца распустит.
Ну кто захочет работать идти? Конечно, утвердят все как миленькие и проголосуют куда надо. Вот для них, депутатов и сенаторов принцип «Голосуй, как надо или проиграешь» должен тоже быть. Проголосовал не туда – изволь выйти вон и место освободить. Для того, кто знает, на какую кнопку надо жмакать.
Выборы мэров-губернаторов тоже надо отменить. А зачем? Есть Путин, которому с этими людьми придется работать. Вот пусть он их и дальше назначает. Не важно, по какому принципу, из личной там охраны или еще по какому методу, главное – назначает Путин без всяких лишних телодвижений.
Я как пример приведу одни выборы в своем городе, когда победил реально не тот, на кого все ставили. Не единоросс. Было дело. Вот только человек оказался, мягко говоря, неготовый к такому делу. И следующие выборы проиграл не просто с треском, а унизительно.
А время ушло. 4 года как бы.
Так зачем весь этот цирк? Назначили сразу кого надо. И пусть он в арифметике не силен, как один российский губернатор, но это человек Путина. Со всеми вытекающими.
Представляете, какой с нас сняли геморрой? Думать не надо ВООБЩЕ! За нас все придумали, обосновали, разжевали и на блюдечке с трехцветной каймой все преподнесли. В том числе и у нас на страницах тоже.
Иди, гражданин, выражай свою позицию. Но помни, что или голосуешь – или проиграешь.
Думать не надо совершенно. Для этого есть специально отобранные люди. Думать надо исключительно о прекрасном. О том, что теперь каждой животине гарантирован стог сена или пачка «вискас». Волонтеры смогут и дальше бесплатно исполнять то, что должны делать государственные структуры типа социальных, МЧС и прочих. А представители ЛГБТ не смогут семьи создавать.
А то, что цены как росли, так и будут расти, – это вот не холопское дело думать. Это надо начать с себя и работать не 8 или 10 часов в день, а все 12 или 14. Работать надо, понятно? И тогда рост цен волновать никого не будет.
И вообще, возмущаться ценами – это неправильное понимание курса страны. Это худший из либерализмов. Это так называемое трезвомыслие. Над этим надо работать!
А то сегодня гражданину не нравится, что маска вместо 3 рублей стоит 30, бензин очередной раз подорожал, цены на продукты вверх пошли, а завтра что? А завтра он захочет другого президента?
Этак мы далеко зайдем.
И вот тут советская система выбора без выбора и даст тот результат, который всех устроит. Ну, по крайней мере, основное большинство.
А в дальнейшем и вообще можно будет отменить все эти демократические глупости с выборами. Есть один день для выборов – вот в этот день гражданин должен прийти на участок и выразить свою волю. То есть сказать твердое и уверенное «Да!»
Конституции, президенту, парламенту, Совфеду, губернатору, мэру. Всем. Сразу.
И дальше идти работать. Потому что только так мы сможем построить развитое общество. Россию будущего. Будущего безмозглого и неспособного на анализ электората. Не думающего, не понимающего, которого даже сегодня хватает только на фразу: «Нет, а что автор предлагает?»
Сейчас автор предлагает задуматься (да, сложно) над тем, какое дальнейшее действие после принятия новой Конституции мы должны будем сделать. Как и куда направить наши помыслы, думы и устремления, которые позволят России дальше идти вверх, пугая своим развитием весь мир.
Митинг с прыжками под речевку «Кто не скачет – либерал» лично мне как идея очень понравился.
Роман Скоморохов
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