Советский Союз - "незаконно созданное государство"? Единственная поправка в Конституции поможет решить все споры - Малофеев

В дискуссию о правопреемстве России вступил судья Конституционного суда РФ Константин Арановский. Он полагает, что вопрос наследования обязательств России стоит пересмотреть, поскольку СССР - это "незаконно созданное государство", его слова передавал "Коммерсант".

"Российская Федерация не продолжает собою в праве, а заменяет на своей территории государство, незаконно однажды созданное", - такова цитата судьи.

Заместитель главы Всемирного Русского Народного Собора (ВРНС), учредитель телеканала Царьград Константин Малофеев оценил подобный тезис судьи.

"Судья Арановский назвал СССР незаконно созданным государством. Я могу, как лидер монархической по своим взглядам общественной организации, только рукоплескать такому заявлению. Мы об этом говорили давно и ждали, когда, наконец, кто-нибудь во власти это скажет. За исключением одного "но". Если СССР незаконно созданное государство, то что такое Российская Федерация? Российская Федерация на настоящий момент де-юре является правопреемницей Советского Союза. Российская Федерация полностью подтвердила своё правопреемство как в Совете Безопасности ООН, так и по другим международным договорам. Более того, полностью подтвердила, например, обязательства перед гражданами", - подчеркнул Малофеев.

Напомним, в Кремле ранее также отметили, что де-юре и де-факто Россия - правопреемница Советского Союза. А в этом контексте, продолжил Малофеев, "когда судья Арановский говорит "А", хотелось бы, чтобы он сказал "Б".

"Если Советский Союз - незаконно созданное государство, а Российская Федерация - юридическая правопреемница Советского Союза - и он, как судья Конституционного суда, не может этого не знать, - то Российская Федерация, что, тоже незаконно созданное государство или нет? Потому что дальше судья говорит о том, что мы не должны отвечать за репрессивные методы советского режима. Тогда мы правопреемники кого? На территории, на которой мы живём, на нашей земле, на земле наших предков до Советского Союза было одно-единственное государство. Оно называлось Российская Империя. И оно само по себе существовало тысячу лет. Без каких-либо изъянов или перерывов в легитимности и правопреемстве. Значит, тогда судья Арановский должен был поднять вопрос о правопреемстве Российской Федерации от Российской Империи".

Константин Малофеев предлагает быть последовательными до конца, поскольку Российская Федерация не возникла из воздуха.

"Я сомневаюсь и не хотел бы подвергать квалификацию судьи Конституционного суда вот таким сомнениям. Именно поэтому, что мы, те, кто уважает, чтит и помнит о Российской Империи, чтит память наших предков, мы готовы в новой преамбуле Конституции подтвердить, что мы являемся историческими правопреемниками Советского Союза. Несмотря на то что я полностью разделяю мнение о том, что там были репрессивные методы и что, безусловно, это был богоборческий режим, от которого пострадали миллионы наших сограждан, наших предков. Однако мы по факту являемся их детьми, их внуками и правнуками. И поэтому мы должны отсечь инсинуации, связанные с историей, со стороны иностранных злопыхателей, клеветников России, которые призывают нас разделиться. Призывают нас разделиться по поводу отношения к своей истории. Это наша история. И мы призываем - я лично и общество исторического просвещения "Двуглавый орёл" - внести в преамбулу слова о том, что нынешняя Российская Федерация является исторической правопреемницей как Союза Советских Социалистических Республик, которой она является по факту, несмотря на частное мнение судьи Арановского, так и Российской Империи, восстановив историческую справедливость и тысячелетнюю российскую государственность. Вот что мы хотели бы призвать включить в преамбулу", - подчеркнул Константин Малофеев.

Если мы расставим точки в указанном вопросе, то к России не будет и претензий со стороны Европейского союза, Европейского совета, парламента о том, что мы "должны осудить коммунизм", добавил Малофеев.

"Мы, безусловно, осуждаем коммунизм. Я лично всю жизнь осуждал коммунизм. И не был даже комсомольцем. Но это наша история. И мы сами с нею будем разбираться. Мы не дадим им диктовать. Но мы обязаны и обязательно должны прописать, что являемся также историческими правопреемниками Российской Империи. Потому что только тогда мы восстановим связь времён и только тогда, действительно, мы станем Россией, той Россией, которую мы потеряли, в которой было то всё самое лучшее, благодаря чему мы достигли Тихого океана, благодаря чему построены наши города и сёла, а мы все носим христианские имена. Вот так бы я прокомментировал слова судьи. Мне кажется, что они родили интересную и правильную дискуссию о роли Советского Союза. Но эта дискуссия должна нас привести не к тому, чтобы мы начали опять с ненавистью обливать друг друга грязью, а к тому, чтобы мы согласились с тем, что это наше общее прошлое. Мы можем как угодно к нему относиться, но мы не можем отрицать, что это прошлое наше".