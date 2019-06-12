Советский пулемет оказался смертельным оружием для современного американского броневика

История этой "схватки" оказалась запечатлена на видеозаписи. Ее опубликовал в своем Twitter журналист Мохаммед Мансур, пишет Nation News.

Авторство ролика неизвестно, предположительно, он снят в Йемене. На кадрах видно, что на дорогу выезжает американский броневик Oshkosh M-ATV. По нему тут же открывают огонь из пулемета ДШКМ калибра 12,7 мм.

Стрелки в характерных для арабских стран головных уборах открывают огонь по своему противнику. В итоге броневик внезапно вспыхивает. Вероятно, одна из пуль пробила ему бензобак, и топливо сдетонировало.