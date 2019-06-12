|
Советский пулемет оказался смертельным оружием для современного американского броневика
12 июня 2019, 04:54 • 27 • В мире
Не устоял против старенького советского пулемета современный американский броневик. Пулемет оказался смертельным оружием – пробив бак военной машины, он спровоцировал ее горение.
История этой "схватки" оказалась запечатлена на видеозаписи. Ее опубликовал в своем Twitter журналист Мохаммед Мансур, пишет Nation News.
Авторство ролика неизвестно, предположительно, он снят в Йемене. На кадрах видно, что на дорогу выезжает американский броневик Oshkosh M-ATV. По нему тут же открывают огонь из пулемета ДШКМ калибра 12,7 мм.
Стрелки в характерных для арабских стран головных уборах открывают огонь по своему противнику. В итоге броневик внезапно вспыхивает. Вероятно, одна из пуль пробила ему бензобак, и топливо сдетонировало.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
27
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
07 июня 2019, 07:54
|
09 июня 2019, 08:39
|
10 июня 2019, 00:54
|
10 июня 2019, 17:09
|
07 июня 2019, 11:09
|
05 июня 2019, 10:24
|
07 июня 2019, 20:39