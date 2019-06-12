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Советский пулемет оказался смертельным оружием для современного американского броневика

12 июня 2019, 04:54  •  27 • В мире
Не устоял против старенького советского пулемета современный американский броневик. Пулемет оказался смертельным оружием – пробив бак военной машины, он спровоцировал ее горение.
История этой "схватки" оказалась запечатлена на видеозаписи. Ее опубликовал в своем Twitter журналист Мохаммед Мансур, пишет Nation News.
Авторство ролика неизвестно, предположительно, он снят в Йемене. На кадрах видно, что на дорогу выезжает американский броневик Oshkosh M-ATV. По нему тут же открывают огонь из пулемета ДШКМ калибра 12,7 мм.
Стрелки в характерных для арабских стран головных уборах открывают огонь по своему противнику. В итоге броневик внезапно вспыхивает. Вероятно, одна из пуль пробила ему бензобак, и топливо сдетонировало.

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