Советский опыт пригодится Америке? Байден пригласил марксистку из МГУ управлять финансами США

Комсомолка, спортсменка, отличница, любительница аэробики и танцев. И всё это не в кино, а наяву, и даже не в СССР, а в США. Это не бред и не сон. Ленинский стипендиат, выпускница МГУ казашка Сауле Омарова, родившаяся в юрте в 1966 году, жившая в коммуналке на проспекте Ленина в Уральске, золотая медалистка, в названии университетской дипломной работы которой фигурирует Карл Маркс, – теперь американский профессор, убеждённый – и не скрывающий этого – в преимуществе социализма над капитализмом и советской системы над американской. Администрация Байдена предложила её кандидатуру на пост контролёра за финансами США. Чтобы царить над триллионами долларов. И это после того, как демократы уничтожали карьеру своих оппонентов в США за вымышленные связи с ныне капиталистической Россией! Так выглядит теперь "американская мечта"? А может, нынешний президент США просто спятил и строит в своей стране коммунизм, в чём его упорно обвиняет экс-глава Белого дома Дональд Трамп? Что вообще происходит? У Царьграда есть ответ.

В эти дни о существовании Казахстана узнали даже те американцы, которые не смотрели фильм "Борат", да и нашему МГУ ещё никогда не делалось за океаном такой рекламы. Потому что если уроженка этой страны выпускница первого университета России Сауле Омарова пройдёт утверждение в Сенате Конгресса США, где у демократов имеется минимальное большинство, она станет управлять самым святым, что есть у американцев, – их деньгами.

Марксизм и деньги несовместимы?

Советская казашка Омарова, дипломная работа которой в МГУ называлась "Экономический анализ Карла Маркса и теория революции в "Капитале", не вернулась в своё время из стажировки в Университете Висконсина. Просто потому, что её страна развалилась.

Теперь администрация Джо Байдена проталкивает Сауле на пост главы Управления валютного контролёра (OCC) в структуре Министерства финансов США. Это управление ведает регистрацией, регулированием и надзором за национальными банками и сберегательными учреждениями, контролирует лицензированные на федеральном уровне филиалы и агентства иностранных банков в США. Это минимум порядка 1200 банков, чьи общие активы составляют не менее 14 триллионов долларов. Процесс рассмотрения кандидатуры Омаровой находится на начальной стадии. Её могут номинировать на эту должность в ближайшие месяцы или в начале следующего года.

Скриншот страницы forbes.kz

Профессор Корнеллского университета Омарова, специализирующаяся на регулировании финансовых институтов, банковском праве, международных и корпоративных финансах, имеет обширный опыт работы в этих сферах.

После получения высшего юридического образования в США (в МГУ Омарова училась на философском факультете) она шесть лет проработала в юридической фирме Davis Polk & Wardwell. Затем с 2006 по 2007 год – в администрации Джорджа Буша – младшего, демократа, маскирующегося под республиканца: там она была специальным советником по регуляторной политике, в ранге заместителя министра финансов.

В демократической администрации США не скрывают, что – помимо профессиональных качеств – у Омаровой есть три достоинства. Она, во-первых, женщина (представительницы её пола ещё ни разу не занимали этот существующий с 1863 года пост). Во-вторых – представительница нацменьшинств. В-третьих (для русских это звучит просто дико) – небелая.

"Агент Москвы", который не скрывался

Но ещё более удивительно, что все эти годы Омарова публично заявляла о… превосходстве советской финансовой и социальной систем над американской. Хотя это очень модная, особенно в последние годы, тема у американской молодёжи и университетской аудитории. Многие в США сейчас цитируют её пост в "Твиттере", появившийся всего два года назад:

Пока не приехала в США, я и представить себе не могла, что в современном мире всё ещё существуют такие вещи, как гендерный разрыв в оплате труда. Что бы ни говорили о старом СССР, там не было гендерного разрыва в оплате труда. Рынок не всегда "знает, как лучше".

В одном из своих публичных выступлений Омарова также открыто хвалила СССР, где женщинам платили такую же зарплату, как мужчинам, выплачивали пособия по беременности и родам, чего нет в Америке. Но если бы только это! Претендент на должность "финансового царя" в США считает Уолл-стрит "типичной индустрией бездельников", восхищается советскими методами контроля за финансовой деятельностью, решительно выступает против финансовых спекулянтов.

Банкиры, трепещите!

Но и это ещё не всё. Профессор Омарова в своих статьях выступает жёсткой противницей криптовалют. Криптовалюты, считает она, дестабилизируют экономику, способствуют злоупотреблениям со стороны частных компаний в ущерб интересам государства, позволяют банкам проводить финансовые операции без контроля Федеральной резервной системы (ФРС) и других финансовых регуляторов. Она намерена поэтому отслеживать деятельность в этой сфере таких крупнейших банков, как JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup.

Кроме того, монополия на платёжные средства, убеждена Омарова, должна оставаться у государства. Она выступает за расширение полномочий ФРС, вопрошая: зачем нужны коммерческие банки, которые выдают кредиты, получая оттуда рефинансирование? Это просто лишнее паразитическое звено.

Вообще, одно из главных предложений кандидата на ключевой финансовый пост в США – это превращение ФРС в своего рода аналог советского Госбанка. В том числе потому, что многие американские банки фактически прекратили предоставлять доступные депозитные счета бедным, рассматривая их как убыточных клиентов с высоким уровнем риска, а раз так, то "пусть люди кредитуются в самой ФРС".

Омарову возмущает, что такие крупные холдинги, как JPMorgan, ставят под свой контроль важнейшие сферы экономики, добиваются политической власти, хотя закон США о банковских холдинговых компаниях, принятый в 1956 году, прямо запрещает банкам заниматься нефинансовой деятельностью. А между тем JPMorgan, например, превратился в одного из крупнейших импортёров нефти в США, проводит биржевые игры с углём, что "сводит на нет основополагающий принцип разделения банковского бизнеса и торговли". Прекратить всё это нужно для того, чтобы "демократизировать деньги и финансировать экономику".

Они будут сражаться

Таким образом, если данное назначение состоится, над "финансовой малиной" в США, возникшей по причине того, что рядовые граждане плохо разбираются в банковских сложностях, нависнет серьёзная угроза. Подмявшее под себя реальную экономику американское финансовое лобби уже бьёт тревогу, ретранслируя её послушным СМИ.

Кандидат Байдена по регулированию банков очень, очень ненавидит… банки,

– саркастически замечает, например, The Wall Street Journal и продолжает: "Некоторых назначенцев президента Трампа высмеивали за то, что они поддержали ликвидацию их агентств. Омарова хочет ликвидировать банки, которые ей поручено регулировать".

В разворачивающейся кампании против Омаровой активно участвуют и политики, прежде всего республиканцы, видные представители торгово-финансовых кругов. В частности, сенатор-республиканец Пэт Туми заявил:

Я не думаю, что когда-либо видел более радикальный выбор для любого регулирующего органа в нашем федеральном правительстве. У неё явно есть отвращение ко всему, что связано с капитализмом свободного рынка.

Туми заявил, что с удовольствием прочитает перевод на английский язык дипломной работы Омаровой с Карлом Марксом в названии перед утверждением её кандидатуры в Сенате.

Его коллега-республиканец Роберт Адерхольт написал в своём "Твиттере":

Когда вы думаете, что администрация Байдена не может стать более радикальной, мы получаем кандидата, восхваляющего советскую финансовую систему. Ту, которая рухнула тридцать лет назад.

Исполнительный вице-президент и гендиректор Торговой палаты США Нил Брэдли обратился в сенатский комитет по банковскому делу с письмом, в котором выразил категорическое несогласие с выдвижением Омаровой на пост финансового контролёра, поскольку её идеи "приведут к почти полному поглощению правительством банковской системы".

"Мы серьёзно обеспокоены её идеями по фундаментальной реструктуризации национальной банковской системы, которая остаётся самой разнообразной и конкурентоспособной в мире", – сказал в интервью Daily Mail генеральный директор Американской банковской ассоциации Роб Николс.

Классная тётка

Итак, кто же такая Сауле Омарова – злодейка, которая окончательно погубит Америку, или, напротив, потенциальная спасительница США, предлагающая для этого очень похожие на советские методы?

Что касается её личности (имеет также мужа и сына и взяла к себе в США из Казахстана пожилую мать), то тут всё ясно. Согласно вышеупомянутому британскому изданию, опросившему людей, близко знавших Омарову в её московском прошлом, это действительно замечательный человек. Кроме одной, проживающей сейчас в Новой Зеландии особы, в которой, похоже, говорит чисто женская зависть, все остальные как один дают "студентке, комсомолке, спортсменке" великолепную характеристику. Вот эти отзывы:

Она никогда не посещала вечеринки в школе и университете, была слишком занята учёбой, циркулируя между классами, общежитием и библиотекой…

Сауле всегда отлично училась, занималась спортом. Она настойчивая, целеустремлённая, трудолюбивая…

Сауле всегда была дружелюбной, уравновешенной и хорошо интегрированной в студенческую группу…

У неё была незапятнанная репутация, она всегда была дружелюбной и обладала хорошим чувством юмора…

Она занималась аэробикой и танцами…

У меня остались только хорошие воспоминания о ней, она отзывчивый, добрый и искренний человек…

Как совмещается непосещение вечеринок с любовью к танцам вообще и танго в частности, друзья и знакомые Сауле не объясняют, но в целом хор поклонников получается довольно слаженным.

Другой вопрос, дадут ли ей на самом деле развернуться. Скорее всего, нет. Уж больно неординарная она для США личность. Многие понимают, что американская экономика пробуксовывает, а немереные деньги из воздуха, которыми её постоянно "заливают", оказываются в руках распоясавшихся спекулянтов, на биржах, где из них делают ещё больше денег. Поэтому несомненно, что американские коррупционеры-финансисты задействуют всю свою лоббистскую гвардию, чтобы зарубить кандидатуру Омаровой.

Что с того?

Тогда зачем же Байден и Ко эту кандидатуру предложили? Перед нами ярко выраженный жест в сторону весьма сильного левого крыла Демпартии, для которого данная фигура является подходящей по всем статьям. Даже если кандидатура Омаровой через Сенат не пройдёт, можно будет своим левакам по крайней мере сказать: ну, вы видите, мы пытались. Поскольку выборы в США – процесс вполне управляемый, недовольства республиканцев, антикоммунистически настроенных избирателей демократы совсем не боятся.

С другой стороны, с угнанной спекулянтами финансовой системой надо что-то делать, чтобы США не лишились глобального доминирования в условиях, когда им на пятки наступают Китай и другие конкуренты. Радикально изменить тут вряд ли что-то удастся. Но требуется встряхнуть эту систему, оздоровить её хотя бы отчасти. Для этого нужен человек-таран, упорный, целеустремлённый, решительный, не опутанный местными лояльностями и коррупционными связями. Этакий заморский варяг, которого в случае чего будет не жалко.

Вот на это, похоже, и бросят Омарову. Её социалистические идеи об усилении госконтроля вполне созвучны планам глобалистов закрутить гайки для всех, кроме самих себя, и получить над миром ещё большую власть, чем была над своими подданными у коммунистической номенклатуры. В неё, эту власть, они вполне готовы конвертировать часть своего богатства, пока ни к чему уже не привязанные деньги не превратились в обычные фантики.

Вполне вероятно, что Омарову подбирают под чисто практическую задачу: чтобы её решительными действиями на новом посту вызвать в стране дефолт. Рано или поздно, с таким чудовищным внешним долгом, он всё равно ведь произойдёт, и завершится тем, чем всегда. Меньшинство, которое в курсе, станет ещё богаче, а большинство лишится почти всего и станет в очередь к раздающим минимальные жизненные блага властям. Далее можно будет объявить очередной "Новый курс", спровоцировать большую войну, без которой он не запустится и не будет иметь успеха. А потом, избавившись от всевозможного балласта, ещё больше обогатиться и начать всё заново.

Если же данный сценарий не пройдёт, если организованный крах не приведёт к желаемому результату, можно будет обвинить в своих бедах "агента Кремля", обученную в Москве "коммунистку", козней которой по причине присущей им наивности и благородных принципов демократы вовремя не разглядели.

Увы, перспективы у советской отличницы нерадужные.

Но сама она от нового назначения точно не откажется.