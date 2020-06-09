Советский Иван Сусанин

Кузьмин Матвей Кузьмич (1858 – 1942): псковский крестьянин, Герой Советского Союза (1965).

© РИА Новости / Павел Балабанов Медаль "Золотая Звезда" Героя Советского Союза

"Куда ты ведешь нас?.. не видно ни зги! –

Сусанину с сердцем вскричали враги: –

Мы вязнем и тонем в сугробинах снега;

Нам, знать, не добраться с тобой до ночлега"...

Это из канонического стихотворения К.Ф. Рылеева "Иван Сусанин".

Костромской крестьянин спас избранного царя Михаила Федоровича Романова от польско-литовского отряда. Однако историков долгое время одолевали сомнения в достоверности рассказа о Сусанине. Язвительный историк-путаник, я бы сказал, Н.И. Костомаров вообще считал, что рассказ о подвиге Сусанина – это анекдот, который сделался более или менее общепризнанным фактом. Однако позднейшие исследования доказывают, что история Сусанина – не вымысел. И уже в те времена подобный подвиг самопожертвования был распространен. Об свидетельствуют летописи, в том числе польские.

© РИА Новости / Павел Балабанов Портрет царя Михаила Федоровича Романова. Раскрашенная литография

А из этого можно сделать один сам собою напрашивающийся вывод: Сусанин и его подвиг – это в характере и духе русского народа. От костромского крестьянина можно провести логичную "ниточку" к старостихе Василисе Кожиной и безвестному крестьянину – "русскому Сцеволе". Французы решили взять его в свою военную службу, поставили на руке клеймо "N", дескать, он стал собственностью Наполеона. Но крестьянин у них на глазах отрубил себе руку топором. Французы были потрясены. Такое мужество патриота вызвало у них уважение, и они отпустили "русского Сцеволу" на свободу.

Матвею Кузьмичу Кузьмину, когда началась Великая Отечественная война, было уже за восемьдесят. Почтенный возраст для тех времен, когда средняя продолжительность жизнь едва дотягивала до 50-ти. Из крепостных крестьян деревни Куракино Псковской губернии. Пахарь, плотник, охотник. У него была большая семья – восемь детей. В деревне к нему относились с опаской, побаивались: в колхоз не вступил, числился единоличником, жил на окраине, обособленно, был замкнут и немногословен. В общем, бирюк! Его так и прозвали на деревне. В августе 1941 года ее оккупировали фашисты. Дом Кузьмина занял комендант, а его с домочадцами выгнали в сарай. Фашисты предлагали Матвею Кузьмичу стать старостой, но тот отказался – стар де, глух, какой из меня начальник!

В феврале 1942 года к Куракино вплотную подошли советские войска. Фашисты решили накануне своего запланированного контрнаступления послать в тыл Красной армии батальон горных стрелков. Но как их туда провести незаметно? Нужен опытный проводник, из местных. Тут-то выбор и пал на Кузьмина. Видимо, какой-нибудь "доброхот" подсказал оккупантам, что он хоть и старик, но охотник опытный. Кузьмича вызвали к коменданту.

© РИА Новости / Е. Стоналов Александр Ведерников (в центре) в роли Сусанина в сцене из оперы М.И.Глинки "Иван Сусанин". Государственный академический Большой театр Союза ССР.

Он хотел было опять сослаться на свою немощь, но командир фашистского батальона без обиняков сказал ему: откажешься – расстреляем, проведешь нас в тыл к красным – наградим.

Старик все понял. Поторговался для вида, а потом потихоньку послал своего внука Васю предупредить советские войска о немецких планах.

Тринадцатого февраля 1942 года горные стрелки отправились с проводником в советский тыл. Расстояние до нужного района было совсем небольшим по русским меркам – шесть километров. Однако Матвей Кузьмич водил их всю ночь. Думается, он еще и пугал фашистов мнимыми опасностями, а на вопрос, почему так долго, отвечал, что нужно сделать большой крюк, чтобы подойти тихо. А под утро уставшие и продрогшие горные стрелки попали под плотный пулеметный огонь 31-й отдельной курсантской стрелковой бригады полковника С.П. Горбунова. Более 50-ти фашистов полегли на месте, 20 попали в плен. Но Матвей Кузьмич об этом уже не узнает – в самом начале боя его убил командир немецкого батальона.

© РИА Новости / Пятаков Сергей Скульптура Ивана Кузьмича

О подвиге 83-летнего крестьянина стало известно благодаря статье в "Правде" военкора Бориса Полевого. Было и сообщение Совинформбюро. Однако звание Героя Советского Союза Кузьмин получил лишь в 1965 году, в канун 20-летия Победы. Впрочем, еще в 1947 году на станции метро "Партизанская" ("Измайловский парк") была установлена скульптура Ивана Кузьмича, и в надписи сказано, что он повторил подвиг Ивана Сусанина.

Автор Владимир Бычков, радио Sputnik