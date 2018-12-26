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Советские С-300 оставили жалкие остатки от израильских ракет, выпущенных по Сирии - фото
26 декабря 2018, 01:54 • 25 • В мире
Только жалкие остатки от израильских ракет, сбитых советскими С-300 на вооружении у Сирии, были найдены и сфотографированы под Дамаском.
В районе Дамаска сработала сирийская система ПВО. Правительственные СМИ сообщают об уничтожении целей советскими С-300. В это же время, по сообщению канала Directorate 4, в небе на юге Ливана замечен самолёт ВВС Израиля.
Далее очевидцы нашли в одном из жилых дворов под Дамаском остатки двигателей израильских ракет. С-300 практически ничего не оставили от них - только обшивку. О жертвах и разрушениях на земле на данный момент нет данных.
С-300 "Фаворит" - зенитно-ракетные комплексы, разработанные в СССР и эксплуатируемые и по сей день. Они способны поражать цели на различных высотах.
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