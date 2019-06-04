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Советские памятники вновь стоят на пути украинского счастья

04 июня 2019, 18:09  •  24 • Аналитика
В последнее время на Украине входит моду довольно странная забава – борьба с памятниками. Отчего-то некоторые украинцы решили бороться за счастливую жизнь радикально. Если уж бороться за европейское счастье, то до конца.




2 июня в Харькове во время пикетирования политической партии «Доверяй делам» группа граждан снесла бюст маршала Советского Союза Георгия Жукова. Кроме того, радикалы распылили в толпу слезоточивый газ, пострадало трое сотрудников полиции, которые были доставлены в больницу с химическими ожогами глаз.

Говорить о личности Георгия Жукова и его вкладе в победу над фашизмом излишне, как, собственно, и удивляться тому, что в современной Украине постоянно переписывается история. С каждым годом в сознание современных украинцев все больше вкладывается иная картина: освободители от фашизма якобы вовсе не освободители, а оккупанты, зато коллаборационисты, воевавшие на стороне фашистов против мирного населения, на самом деле истинные герои.

И вот уже молодые люди, родившиеся в независимой Украине, убеждены, что советские военачальники, освободившие украинскую землю от коричневой чумы, прекратившие вывоз миллионов украинцев на работы в Германию, остановивших массовые расстрелы людей в Бабьем Яру, всего лишь оккупанты.

После того как «оккупанты» выгнали «освободителей», оставивших после себя тысячи сожженных сел и ям с трупами убитых граждан, они пошли на жесточайшие «зверства». Построили школы, больницы, заводы и фабрики, восстановили дома и беспощадно «эксплуатировали» несчастных украинцев, обязав их работать за зарплату и социальные гарантии.

И не было у украинцев никакой свободы выбора: если мал — государственный детский сад, не было частного, за который надо платить, потом в школу – тоже государственную и бесплатную, если же заболел – опять же, никакой тебе частной клиники. В общем, не жизнь, а жесточайший тоталитаризм. Именно по этой причине с ними и борются сейчас.

Декоммунизация на Украине, по большому счету, понятна, все то, что оставили после себя «оккупанты», прибрали к рукам олигархи за спасибо, и уже никак не хотят отдавать, а потому сама идея возвращения к коммунизму вредна для общества. Больше удивляет то, что сносят и оскверняют памятники не только коммунистам, но и советским солдатам, павшим в боях за Украину. Многие из этих солдат даже не состояли в партии.

Таким образом, борьба с советскими памятниками – это не просто борьба с коммунистической идеологией и Советским Союзом, которого нет, а становление националистического государства с новыми героями и новыми ценностями, где превыше всего стоит новая нация с явными признаками ксенофобии, реваншизма и шовинизма. Можно бесконечно долго с пеной у рта доказывать, что фашизма на Украине нет, но отрицать, что пациент не болен сифилисом, когда у него отвалился нос, может только слепой.

Возможно, кто-то скажет, что сейчас на Украине сменилась власть и что-то поменяется, но эта же власть при этом не поменялась, потому как курс страны остался прежним, с той же идеологией, теми же идеалами и слепой верой в собственную исключительность.
Петр Романов

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