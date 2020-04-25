Советские ордена и медали отныне в Латвии вне закона

Сейм Латвии принял очередные антироссийские законы

Сейм Латвии в четверг одобрил целый ряд антироссийских законов, направленных против русскоязычных граждан Латвии.

Теперь телевещание на русском языке будет ограничено законодательно, об этом говорится в принятой поправке к «Закону о СМИ». Согласно закону, доля телевещания на официальных языках ЕС будет увеличена, на русском языке – сокращена.

Автор этой поправки к закону – президент Латвии Эгил Левитс, который уверен, что таким образом граждане Латвии смогут смотреть качественные телепрограммы и приобщаться к европейским ценностям.

«Сильное информационное пространство является важным вопросом демократии и государственной безопасности Латвии. Законодатель должен обеспечить, чтобы жителям Латвии были доступны качественные и плюралистические телевизионные программы, укрепляющие принадлежность нашей страны к европейскому культурному пространству и способствующие интеграции её жителей в общеевропейское информационное пространство»,

– подчеркнул президент. Одно непонятно – при чём тут демократия и плюрализм?

При этом таких «правильных» программ должно быть не менее 80%.

Поправки к закону горячо поддержали националисты и праворадикалы в Сейме. Некоторые политики попытались сказать, что народ, если захочет смотреть российское телевидение – пойдёт искать его в интернете и неизвестно, что ещё там найдёт, какую «российскую пропаганду». Телеканалы же потеряют своих зрителей и, соответственно, финансы. Но в Сейме на такие мелочи отвлекаться не захотели – работы было много.

Депутаты приняли ещё один закон – о запрете носить советскую военную форму. Отныне нельзя будет появляться в Латвии в «форменной одежде СССР, его республик и нацистской Германии, в том числе – в стилизованной», решили депутаты, поставив рядом Советский Союз и нацистскую Германию. Закон спешили принять к Дню Победы, чтобы ветераны Великой Отечественной не смогли пройти с наградами по улицам Латвии. Потому что под запрет попала не только форма, но и элементы – опознавательные знаки, кокарды, погоны, медали, ордена, красная звезда, серп и молот, гербы СССР и всех республик и даже гимн СССР. За нарушение предусмотрен штраф: €350 для физических лиц и €2900 – для юридических.

«Решение латвийского парламента полностью перечёркивает значение общей Победы над гитлеровской коалицией. Принято оно специально перед празднованием 75-й годовщины Победы. Таким образом планировалось унизить все страны победители: СССР, США, Великобританию и Францию. Этот символический акт переводит Латвию в состав стран проигравших Вторую мировую войну – нацистскую Германию, фашистские Италию, Венгрию, Румынию, Болгарию»,

– считает латышский правозащитник и общественный деятель Александр Гапоненко.

По его мнению, такое решение Сейма Латвии даёт возможность странам-победительницам предпринять любые шаги по пересмотру итогов Второй мировой войны, что предусмотрено статьями 106-й и 107-й Устава ООН.

«Учитывая происшедшие в последнее время перемены в раскладе мировых сил, решение парламента Латвии является самовольным и ни с кем не согласованным. Оно может вызвать экономические и силовые санкции против этой символической попытки переделить мир в свою пользу»,

– прогнозирует правозащитник.