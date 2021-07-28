Советская традиция выдала украинского мэра с головой. Ему грозит тюрьма с конфискацией

Мэр украинского города Хорол Сергей Волошин разместил в Сети снимок в честь празднования Дня ВМФ. Многих возмутило, что он разместил фото с флагом Военно-морского флота (ВМФ) СССР.

Пять лет заключения с конфискацией имущества может грозить украинскому мэру Сергею Волошину. На днях он выложил в Сети фото с советским флагом. В День чествования военно-морского флота он показал снимок с бело-синим советским военно-морским флагом, увенчанным серпом, молотом и красной звездой.

В подписи мэр отмечает, что по традиции он с друзьями в этот день встречается в Вишняках. "Подняли флаг, на торжественном построении приветствовали новых членов организации "Шторм", помянули товарищей, покинувших этот мир", - написал он.

Отметим, что позже "провокационное" фото было удалено, но это не остановило украинцев, которые усмотрели в деяниях мэра произвол. Моментально на чиновника полились жалобы, и на него завели уголовное дело.

Все дело в том, что на протяжении последних лет на Украине действует закон о декоммунизации, предусматривающий запрет на использование советской символики, осуждение коммунистических режимов.

Пока о мере пресечения в отношении чиновника не сообщалось. Однако по данному нарушению мэру грозит лишение свободы.