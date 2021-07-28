Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Чешские журналисты оскорбили русских моряков и услышали неудобные вопросы от сво...
Вакцина от ковида не работает: Тестировавшие препарат в России обратились к Пути...
Днепр - наш: Белоруссия может положить конец водной блокаде Крыма
"Общество готовят к войне с Россией": Британцев возмутило отношение к ...
Главная / В мире

Советская традиция выдала украинского мэра с головой. Ему грозит тюрьма с конфискацией

28 июля 2021, 17:50  •  185 • В мире
Мэр украинского города Хорол Сергей Волошин разместил в Сети снимок в честь празднования Дня ВМФ. Многих возмутило, что он разместил фото с флагом Военно-морского флота (ВМФ) СССР.
Пять лет заключения с конфискацией имущества может грозить украинскому мэру Сергею Волошину. На днях он выложил в Сети фото с советским флагом. В День чествования военно-морского флота он показал снимок с бело-синим советским военно-морским флагом, увенчанным серпом, молотом и красной звездой.
В подписи мэр отмечает, что по традиции он с друзьями в этот день встречается в Вишняках. "Подняли флаг, на торжественном построении приветствовали новых членов организации "Шторм", помянули товарищей, покинувших этот мир", - написал он.
Отметим, что позже "провокационное" фото было удалено, но это не остановило украинцев, которые усмотрели в деяниях мэра произвол. Моментально на чиновника полились жалобы, и на него завели уголовное дело.
Все дело в том, что на протяжении последних лет на Украине действует закон о декоммунизации, предусматривающий запрет на использование советской символики, осуждение коммунистических режимов.
Пока о мере пресечения в отношении чиновника не сообщалось. Однако по данному нарушению мэру грозит лишение свободы.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники






185
Источник
Похожие новости
28 июля 2021, 02:15
Украинские чиновники выложили ролик с нацистским приветствием: "Ау, Меркель!"
27 июля 2021, 18:55
В исчезновении белорусского диспетчера замешаны "люди с белыми лицами": Версия журналиста
28 июля 2021, 02:15
Брюссельcкие мастера психических отклонений
28 июля 2021, 11:25
Литва требует помощи и угрожает открыть западные границы
28 июля 2021, 02:15
Италию подстегнули данными о смертях среди непривитых. В ответ римляне вскипели
27 июля 2021, 22:35
Бои в Афганистане переросли в личную трагедию: Убит сын одного из переговорщиков
Новости партнеров
 
Выбор дня
28 июля 2021, 00:25
Вакцина от ковида не работает: Тестировавшие препарат в России обратились к Путину
28 июля 2021, 02:15
"Общество готовят к войне с Россией": Британцев возмутило отношение к русск...
28 июля 2021, 05:55
"Просто безумие!": Шутка Зеленского об Украине стала реальностью
28 июля 2021, 00:25
"Какая адская боль!": Победы России на Олимпиаде не дают покоя США
28 июля 2021, 02:15
Киеву подсказали выход после "предательства" США: Пусть на коленях стоят и ...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
26 июля 2021, 06:15
Россия заплатит ЕС более миллиарда евро за "грязные" товары – СМИ
28 июля 2021, 00:25
Вакцина от ковида не работает: Тестировавшие препарат в России обратились к Путину
25 июля 2021, 17:25
"А зачем нам быть в составе России?" Депутат публично говорил о госперевороте
22 июля 2021, 02:20
НАТО "вынудят" оккупировать Калининград. Американец дал расклад о начале вторжения
26 июля 2021, 02:35
Чешские журналисты оскорбили русских моряков и услышали неудобные вопросы от своих же
27 июля 2021, 13:25
"Когда русским надоело оправдываться…": В Twitter слили запрещённое для американцев видео
25 июля 2021, 09:10
Киев готов к получению от России 135 миллиардов долларов за Крым
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.