Советская атомная бомба предотвратила третью мировую войну

Страна не жалела средств на то, чтобы в максимально короткий срок ликвидировать монополию США на ядерное оружие

20 августа в Москве в сквере у центрального здания госкорпорации «Росатом» был открыт памятник легендарному министру среднего машиностроения СССР Ефиму Славскому. За нейтральным названием министерства скрывался мощнейший конгломерат советской атомной промышленности и атомной науки. И почти 30 лет – с 1957 по 1986 год – этим министерством руководил трижды Герой Социалистического Труда, лауреат двух Сталинских, Ленинской и Государственной премий, депутат Верховного Совета СССР двенадцати созывов Ефим Павлович Славский.

Ефим Славский

В этот день, 20 августа, ровно 75 лет назад И.В. Сталин подписал постановление ГКО «О Специальном Комитете при ГКО», на который было возложено руководство «всеми работами по использованию внутриатомной энергии урана».

Вопреки самодовольному заявлению Г. Трумэна, который 24 июля 1945 г. после окончания одного из пленарных заседаний Потсдамской конференции с «невинным» видом сообщил И.В. Сталину об изобретении Америкой новой бомбы «исключительной силы», а советский вождь якобы не понял всей значимости полученной информации, советский вождь должным образом оценил услышанное.

Иосиф Сталин

Да, на лице Сталина, как вспоминал свидетель сцены У. Черчилль, «сохранилось весёлое и благодушное выражение», и он не задал Трумэну ни одного уточняющего вопроса, но вождь умел владеть собой. А вернувшись с заседания, Сталин, как вспоминал Маршал Советского Союза Г.К. Жуков, рассказал В.М. Молотову о состоявшемся разговоре с Г. Трумэном.

В. М. Молотов тут же сказал: «Цену себе набивают». Сталин рассмеялся: «Пусть набивают. Надо будет переговорить с Курчатовым об ускорении нашей работы».

Когда 6 и 9 августа американцы без всякой к тому военной необходимости сбросили атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки, стало совершенно очевидно, что Вашингтон, опираясь на ядерную монополию, взял курс на разговор со вчерашним советским союзником с позиции силы. Однако наша страна уже принимала срочные меры с целью обретения атомного оружия – это было единственное действенное средство не допустить новой мировой войны.

Лаврентий Берия

20 августа 1945 г. при Государственном комитете обороны был создан Специальный комитет (после упразднения ГКО 4 сентября 1945 г. – Специальный комитет при СНК СССР) во главе с членом ГКО, заместителем председателя Совнаркома СССР Л.П. Берией. В его составе в необходимой пропорции были представлены политики, управленцы, производственники и учёные – секретарь ЦК ВКП(б) Г.М. Маленков; председатель Госплана Н.А. Вознесенский; народный комиссар боеприпасов Б.Л. Ванников; заместитель наркома внутренних дел, осуществлявший руководство промышленно-строительными структурами НКВД, А.П. Завенягин; заместитель председателя СНК, нарком химической промышленности М.Г. Первухин; два академика-физика П.Л. Капица и И.В. Курчатов. Руководство секретариатом Спецкомитета возложили на заместителя Л.П. Берии генерал-майора инженерно-технической службы В.А. Махнева.

К функциям Спецкомитета были отнесены:

«– развитие научно-исследовательских работ в этой области; – широкое развертывание геологических разведок и создание сырьевой базы СССР по добыче урана, а также использование урановых месторождений за пределами СССР (в Болгарии, Чехословакии и др. странах); – организация промышленности по переработке урана, производству специального оборудования и материалов, связанных с использованием внутриатомной энергии, – а также строительство атомно-энергетических установок, разработку и производство атомной бомбы».

Для непосредственного руководства научно-исследовательскими, проектными, конструкторскими организациями и промышленными предприятиями по использованию внутриатомной энергии урана и производству атомных бомб ГКО тем же постановлением создал Главное управление – Первое главное управление при СНК СССР, подчинив его Специальному комитету. Начальником Первого главка и заместителем председателя Спецкомитета был назначен Б.Л. Ванников с освобождением его от обязанностей наркома боеприпасов.

Игорь Курчатов

Научное руководство сохранялось за академиком И.В. Курчатовым, ещё 10 марта 1943 г. решением ГКО назначенным научным руководителем работ по использованию атомной энергии в СССР и директором специально созданного тогда же, в 1943 году, научно-исследовательского центра по урановой проблеме – Лаборатории № 2 АН СССР (ныне – Российский научный центр «Курчатовский институт»).

К этому времени советские физики вплотную подошли к теоретическому решению проблемы создания ядерного оружия. Более того, благодаря собственным разработкам и ценнейшим материалам, добытым внешней научно-технической разведкой, они оказались способны перейти к практической реализации проекта.

9 апреля 1946 г. секретным постановлением Совета министров СССР (в него был преобразован СНК СССР) при Лаборатории № 2 АН СССР было создано конструкторское бюро (КБ-11) для разработки конструкции атомной бомбы. Его начальником был назначен бывший заместитель наркома танковой промышленности генерал-майор инженерно-танковой службы П.М. Зернов, главным конструктором – будущий академик Ю.Б. Харитон. Сверхсекретный объект был размещен в 80 км от Арзамаса на территории бывшего Саровского монастыря (ныне – Российский федеральный ядерный центр ВНИИ экспериментальной физики).

Музей ядерного оружия в Сарове

Уже в 1946 г. советский атомный проект перешел в промышленную стадию, в рамках которой, прежде всего на Урале, были созданы предприятия по производству делящегося материала. Страна, потерявшая в только что завершившейся войне более четверти национального богатства, не жалела средств на то, чтобы в максимально короткий срок ликвидировать монополию США на ядерное оружие.

Учёные хорошо знали масштабы разрушения экономики и поначалу «скромничали», запрашивая необходимые финансовые средства. В этом И.В. Курчатова сдержанно, но вполне определённо упрекнул И.В. Сталин, принимая научного руководителя атомного проекта 25 января 1946 г. Как вспоминал академик, вождь заявил, что, хотя государство сильно пострадало в войне, «не нужно искать более дешевых путей. Главное для нас – максимально сократить сроки создания атомной бомбы». Сталин подчеркнул необходимость преодолеть характерную для многих учёных привычку мыслить масштабами лаборатории: «Программа номер один – это не эксперимент одного или нескольких ученых, а работа по созданию огромной по масштабам атомной промышленности. Поэтому не стоит заниматься мелкими работами, а необходимо вести их широко, с русским размахом. В этом отношении будет оказана самая широкая всемерная помощь».

К январю 1949 г. был отработан весь комплекс конструкторских вопросов по атомной бомбе. А 29 августа того же года на Семипалатинском полигоне был произведён первый испытательный взрыв советского атомного оружия. И произведен успешно.

Тем самым включился механизм сдерживания тех агрессивных сил, которые грезили монополией на ядерное оружие, механизм, по сей день позволяющий человечеству избегать всепланетного ядерного конфликта.

После успешного испытания первой советской ядерной бомбы целый ряд ученых и производственников был удостоен высших наград СССР. Героями Социалистического Труда стали И.В. Курчатов, Г.Н. Флёров, Ю.Б. Харитон, В.Г. Хлопин, К.И. Щёлкин, Я.Б. Зельдович, Б.Л. Ванников, А.П. Завенягин, П.М. Зернов, М.Г. Первухин и некоторые другие. Был среди них и Е.П. Славский, через непродолжительное время вставший во главе всей советской атомной отрасли.

Росатом