|
Советники Владимира Зеленского придумали хитрый план, который позволит ВСУ поднять в воздух бомбардировщики
08 июля 2020, 15:00 • 61 • Украина
Обратите внимание, как удивительно быстро Владимир Зеленский оказался в Луганской области на месте пожара – и нескольких часов не прошло, как пресс-служба сообщила о таких планах, а он уже тут как тут, да ещё и вместе с главой МВД Аваковым. И всё бы ничего, когда бы не сообщение о возможном поджоге, в результате которого воспылало пожарище. Форс-мажор, стало быть, рукотворный? Но кому и зачем он понадобился? Узнавая подробности, не перестаёшь поражаться глубинам цинизма украинских властей.
Ларчик, оказывается, открывается просто. Дело в том, что ещё после памятного налёта украинских боевых самолётов на Луганскую администрацию в 2014 году (помните циничный мем в украинской прессе и социальных сетях – «кондиционер взорвался»?), Россия «закрыла» небо над народными республиками – дабы не допустить повторения трагедии. И вот теперь, после пожара, Зеленский сокрушается, что, де, у него нет возможности применить для тушения пламени пожарную авиацию – из-за закрытого ЛНР неба!
Всё бы ничего, но украинские высокопоставленные военные то и дело сообщают о планах отбить народные республики, то организовав наступление с моря в районе Новоазовска, то при помощи танковых соединений, которые, к слову, на днях стянули к Донецку («Наша версия» сообщала о четырёх подошедших к линии разграничения железнодорожных составах с бронетехникой и боеприпасами). А тут появилась возможность применить авиацию – под предлогом тушения пожаров. Нечего удивляться, что пожар оказался рукотворным – кому-то явно приспичило заручиться возможностью поднять боевую авиацию в воздух и шарахнуть, как следует, по Луганску!
Теперь вдруг выясняется, что приказ поднять самолёты якобы на тушение пожара Зеленский всё-таки отдал – об этом сообщили несколько киевских изданий. Не ясно, каким образом этот приказ согласовывался (если вообще согласовывался) с ЛНР. И рискнёт ли глава области Сергей Гайдай продублировать этот «приказ» Зеленского (это его «зона ответственности», а вовсе не президента Украины). Нет никаких гарантий, что украинские власти не воспользуются открытым небом, чтобы нанести удар по Луганску, об этом следует помнить.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
61
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
03 июля 2020, 00:00
|
01 июля 2020, 17:55
|
05 июля 2020, 20:00
|
05 июля 2020, 09:00
|
04 июля 2020, 15:00
|
02 июля 2020, 11:00
|
07 июля 2020, 05:00