Советники Владимира Зеленского придумали хитрый план, который позволит ВСУ поднять в воздух бомбардировщики

Обратите внимание, как удивительно быстро Владимир Зеленский оказался в Луганской области на месте пожара – и нескольких часов не прошло, как пресс-служба сообщила о таких планах, а он уже тут как тут, да ещё и вместе с главой МВД Аваковым. И всё бы ничего, когда бы не сообщение о возможном поджоге, в результате которого воспылало пожарище. Форс-мажор, стало быть, рукотворный? Но кому и зачем он понадобился? Узнавая подробности, не перестаёшь поражаться глубинам цинизма украинских властей.

Ларчик, оказывается, открывается просто. Дело в том, что ещё после памятного налёта украинских боевых самолётов на Луганскую администрацию в 2014 году (помните циничный мем в украинской прессе и социальных сетях – «кондиционер взорвался»?), Россия «закрыла» небо над народными республиками – дабы не допустить повторения трагедии. И вот теперь, после пожара, Зеленский сокрушается, что, де, у него нет возможности применить для тушения пламени пожарную авиацию – из-за закрытого ЛНР неба!

Всё бы ничего, но украинские высокопоставленные военные то и дело сообщают о планах отбить народные республики, то организовав наступление с моря в районе Новоазовска, то при помощи танковых соединений, которые, к слову, на днях стянули к Донецку («Наша версия» сообщала о четырёх подошедших к линии разграничения железнодорожных составах с бронетехникой и боеприпасами). А тут появилась возможность применить авиацию – под предлогом тушения пожаров. Нечего удивляться, что пожар оказался рукотворным – кому-то явно приспичило заручиться возможностью поднять боевую авиацию в воздух и шарахнуть, как следует, по Луганску!

Теперь вдруг выясняется, что приказ поднять самолёты якобы на тушение пожара Зеленский всё-таки отдал – об этом сообщили несколько киевских изданий. Не ясно, каким образом этот приказ согласовывался (если вообще согласовывался) с ЛНР. И рискнёт ли глава области Сергей Гайдай продублировать этот «приказ» Зеленского (это его «зона ответственности», а вовсе не президента Украины). Нет никаких гарантий, что украинские власти не воспользуются открытым небом, чтобы нанести удар по Луганску, об этом следует помнить.