Советники уговорить не смогли, но суд обязал: На бразильского президента принудительно надели маску

Немецкое издание Zeit со ссылкой на бразильские СМИ сообщило о постановлении суда в отношении президента Жаира Болсонару. Теперь он будет обязан носить медицинскую маску всегда, когда покидает свою резиденцию. Как и граждане большей части мира в самый пик эпидемии, Болсонару должен появляться в СИЗ в общественных местах, магазинах, транспорте. Его охране и всем госслужащим из его окружения необходимо поступать аналогичным образом. В случае неисполнения на бразильского президента может быть наложен штраф в размере 2000 реалов (почти 27 тысяч рублей).

Суд рассматривал это дело не по своей инициативе. Гражданский иск на президента был подан одним из адвокатов бразильской столицы. Губернатор Ибанис Роша ранее подписал указ об обязательном ношении масок в городе до тех пор, пока пандемия коронавируса не завершится.

"Поведение президента Жаира Болсонару демонстрирует явное намерение нарушить правила, введённые властями столичного округа", - считают в Бразилии.

Ранее Болсонару заявлял, что о коронавирусе говорят слишком много и он является просто "лёгким гриппом". На федеральном уровне в Бразилии не было введено никаких мер, чтобы сдержать распространение SARS-CoV-2. Губернаторы различных штатов по своему усмотрению устанавливали ограничительные меры.

Бразилия на втором месте в мире по количеству случаев COVID-19. В стране уже больше миллиона инфицированных.