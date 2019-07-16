|
Советники лидеров "нормандской четверки" договорились об обмене пленными в течение месяца
16 июля 2019, 18:54 • 58 • Украина
КИЕВ, 16 июля. /ТАСС/. Заместитель главы Офиса президента Украины Вадим Пристайко сообщил о договоренности внешнеполитических советников глав государств стран "нормандского формата" (Украина, Германия, Франция и Россия) 12 июля в Париже об обмене в течение месяца удерживаемыми лицами.
"На протяжении месяца дoгoвoрились прoизвести oбмен пленными, - сказал oн на брифинге в Киеве. - Президент Зеленский говорил про форматы "10 на 10" и "15 на 15". В принципе мы не зацикливаемся сейчас вокруг количества людей, наша задача сейчас пoлучить наших людей назад".
При этом Пристайко добавил, что стороны пока не определили конкретное количество лиц к обмену.
Последний крупный обмен пленными на Донбассе состоялся в декабре 2017 года. Украина тогда получила 73 человека и отдала 233. При этом отмечалось, что освобождение пленных не завершено и процесс должен быть продолжен.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
58
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
15 июля 2019, 02:39
|
12 июля 2019, 22:39
|
11 июля 2019, 01:09
|
11 июля 2019, 20:39
|
15 июля 2019, 15:39
|
13 июля 2019, 21:24
|
12 июля 2019, 22:39