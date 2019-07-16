Советники лидеров "нормандской четверки" договорились об обмене пленными в течение месяца

КИЕВ, 16 июля. /ТАСС/. Заместитель главы Офиса президента Украины Вадим Пристайко сообщил о договоренности внешнеполитических советников глав государств стран "нормандского формата" (Украина, Германия, Франция и Россия) 12 июля в Париже об обмене в течение месяца удерживаемыми лицами.

"На протяжении месяца дoгoвoрились прoизвести oбмен пленными, - сказал oн на брифинге в Киеве. - Президент Зеленский говорил про форматы "10 на 10" и "15 на 15". В принципе мы не зацикливаемся сейчас вокруг количества людей, наша задача сейчас пoлучить наших людей назад".

При этом Пристайко добавил, что стороны пока не определили конкретное количество лиц к обмену.

Последний крупный обмен пленными на Донбассе состоялся в декабре 2017 года. Украина тогда получила 73 человека и отдала 233. При этом отмечалось, что освобождение пленных не завершено и процесс должен быть продолжен.