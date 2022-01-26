Советники глав Нормандской четвёрки, возможно, договорятся, но станет ли Киев выполнять принятое решение?

Сегодня в Париже пройдёт встреча советников глав Нормандской четвёрки. Россию будет представлять Дмитрий Козак, Украину – Андрей Ермак. Накануне Ермак объявил, что нет такой силы, которая смогла бы заставить Киев сесть за стол переговоров с властями народных республик Донбасса (в версии Ермака – с сепаратистами). Как подметил в этой связи сопредседатель ОПЗЖ Вадим Рабинович, договариваться – это правильно, но завтра придётся исполнить то, о чём договорились сегодня, а с этим у Киева – проблемы.

Сюжет: Украинский кризис

Суть нынешней встречи в Париже – украинских партнёров предстоит убедить в том, что минские соглашения придётся выполнить в полной мере и строго по пунктам. Опции «пересмотреть» и «усовершенствовать» соглашения у киевских переговорщиков нет. Не вполне понятно, зачем вообще Ермак поехал в Париж, если ещё вчера он во всеуслышание объявил, что никаких переговоров с «сепаратистами» не может быть в принципе – именно ради того, чтобы эти переговоры начались, советники глав Нормандской четвёрки, собственно, и собирались.

Понятно, чего боятся Ермак и Зеленский – исполнение минских договорённостей предусматривает безоговорочную амнистию участникам военных действий и тем, кто с 2014 года служил новым властям в ДНР и ЛНР. Это, по меньшей мере, 60-70 тысяч человек. Кроме того, от народных республик в Верховную Раду должны быть избраны депутаты – а это, по мнению майданщиков, неприемлемые условия. К тому же, амнистия предполагает, что из тюрем, в том числе, из секретных тюрем СБУ, должны быть выпущены томящиеся там «сепаратисты» (таковых, по меньшей мере, 10 тысяч человек). При этом народная милиция ДНР и ЛНР (читай – ополчение) сохранит все свои полномочия, их невозможно будет разоружить. В общем, для Украины начать исполнять решения Минска – всё равно, что расписаться в своём военном поражении, капитулировать. А «пересмотреть» договорённости, как уже отмечалось, нельзя.

Таким образом, ещё до начала переговоров можно отметить, что в лучшем случае стороны согласятся с тем, что следует продолжать договариваться. Но для Москвы это будет последним сигналом неспособности Киева договориться о мире. И к миру наших партнёров, по всей видимости, придётся принуждать. «Вспомните, – напоминает Вадим Рабинович, – как в декабре 2019 года на встрече Нормандской четвёрки Зеленский подписался под обязательствами выполнить Минские договорённости и имплементировать «формулу Штайнмайера» – и где это всё?!»