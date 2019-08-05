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Советник Зеленского заявил о вреде российских соцсетей для украинцев
05 августа 2019, 18:24 • 86 • Украина
Советник украинского президента Владимира Зеленского Михаил Фёдоров заявил, что не считает целесообразным снятие блокировки с российских социальных сетей, так как их «контент негативно влияет на украинцев».
© pixabay.com
Об этом он заявил в интервью Liga.net.
«Могу сказать своё личное мнение. Я бы не рекомендовал снимать блок с «Одноклассников» и «ВКонтакте», потому что не вижу в этом целесообразности. Там достаточно много контента, который негативно влияет на украинцев», — заявил Фёдоров.
Ранее замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что украинские власти намерены создать «всемирный русскоязычный телеканал» для ведения «информационной борьбы».
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