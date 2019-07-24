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Советник Зеленского рассказал о «тысячах» кандидатов на пост премьера
24 июля 2019, 13:54 • 11 • Украина
Советник президента Украины Владимира Зеленского Олег Устенко заявил, что на должность премьер-министра страны могут претендовать «несколько тысяч украинских экспертов».
© president.gov.ua
«Можно найти несколько тысяч украинских экспертов, которые подпадают под это описание, кто должен быть премьер-министром», — заявил Устенко в эфире «Радио Свобода»*.
По его словам, число претендентов на данную должность, которые рассматриваются Зеленским, гораздо больше, чем считают украинские СМИ.
«То, что сейчас обсуждается в украинском медиапространстве, это просто навязанная повестка дня, исходящая даже не от ключевых экспертов из Атлантического совета», — подчеркнул советник украинского президента.
Ранее украинские СМИ назвали основных кандидатов на должность премьера.
Бывший депутат Верховной рады Александр Попов обвинил премьер-министра Владимира Гройсмана в том, что он «подставил» Зеленского своей «антинародной» политикой.
Политический аналитик и публицист Юрий Голубь в беседе с ФАН рассказал о колоссальных проблемах, с которыми придётся столкнуться Зеленскому из-за политики правительства.
* «Радио Свобода» — СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 05.12.2017.
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