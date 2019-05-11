Советник Зеленского рассказал, как избранный президент будет набирать министров в свое правительство

Советник Зеленского и один из ближайших его соратников, бывший министр финансов Украины Александр Данилюк рассказал в интервью украинским журналистам, как будет проходить отбор кандидатов на посты министров в новом правительстве, и чем займется «команда Зе» в первые 100 дней после вступления нового главы государства в должность.

ХОЧУ В МИНИСТРЫ!

Дорога в высшие эшелоны власти, на первый взгляд, будет открыта для всех желающих. Но, чтобы стать министром, придется преодолеть много препятствий.

- Зеленский формирует Номинационный комитет из трех-четырех, максимум, пяти ключевых членов своей команды, они рассматривают всех претендентов по ряду заранее определенных критериев. В результате должно быть принято, желательно, консенсусное решение, и дана развернутая соответствующая рекомендация президенту для принятия окончательного решения, - описывает Данилюк предстоящую процедуру. - Кандидат проходит несколько собеседований и получает оценку по набору критериев. Все интервьюеры должны утвердить человека.

То есть, «номинационный комитет» сформирует сам Зеленский из членов своей команды. Никакой независимого открытого конкурса. Наверное, Зеленский учел горький опыт из эпизода «Слуги народа», где все победители открытого конкурса на должности оказались подставными фигурами. Но и впрямую предлагать членов своей команды или артистов труппы «Квартала», как в сериале, тоже не будет. Некий промежуточный вариант.

Вот только еще один нюанс. На Украине правительство формирует не президент. А парламент, а захотят ли депутаты голосовать за предложенные кандидатуры – тот еще вопрос. Впрочем, один рецепт у Данилюка на этот счет есть. Но о нем чуть позже.

КОГО МЕНЯТЬ?

На первом же этапе «команда ЗЕ» намерена обратить свое внимание на целый ряд ключевых должностей.

- Очень много, если считать, то можно сбиться. Глава АП (администрация президента – прим. авт.), заместители. В СНБО (Совет национальной безопасности и обороны – прим. авт.), в МИД, СБУ, ГПУ (Генпрокуратура – прим. авт.). Плюс замы. Есть еще важные должности в национальных регуляторах, ряде комиссий, включая по отбору членов наблюдательных советов госбанков и т.д., - перечисляет Данилюк, но тут же оговаривается. - Но, не стоит думать, что всех сразу поменяем. Настаиваю, чтобы назначенные министры и главы ведомств сами выбирали себе замов, а не так, как Петр Алексеевич мне хотел навязать замов в Минфин.

Климкину, Турчинову и Луценко, таким образом, привет от нового главы государства и пожелания хорошего нового трудоустройства. При этом, Данилюк отдает себе отчет, что если при новых назначениях начнутся «договорняки, квоты, списки - качественные люди во власть не пойдут».

А как же обойтись с имеющейся Верховной Радой без них, без договорняков и квот?

БОЛЬШОЙ СЕКРЕТ ДЛЯ МАЛЕНЬКОЙ КОМПАНИИ

- Есть несколько моделей работы президента и Рады. Первый - путь договорняков, это то, что Рада ожидает, что мы придем договариваться-торговаться. Это легкий путь, но слабый и самый дорогой, с точки зрения репутации и возможностей, для развития страны, - считает Данилюк и предлагает будущему президенту альтернативу. - Нужно идти в Верховную Раду с кадровыми назначениями и приоритетными законопроектами. Вносить и говорить, настаивать - голосуйте! Зеленский-Президент собирается так действовать. Не голосуете? И дальше… надо сделать так, чтобы отказ депутата поддержать хорошую инициативу имел для него высокую политическую цену. Пусть объясняет своим избирателям, почему он против антикоррупционных законов и обновления кадров.

- Можно сделать так, чтобы их низкое доверие конвертировалось в проигрыш на следующих выборах. И, заручиться поддержкой гражданского общества, которое научилось давить на власть, - уверен Данилюк. - Я помню, как принимался закон о НАБУ. Активисты сидели в ложе гостей парламента, с помидорами, и готовились их применить против тех, кто собирался голосовать против.

Воспоминания, конечно, качественные. Но рецепт, действительно, прост до изумления – взять парламент в осаду, закидать помидорами в зале, в конце концов, устроить новый Майдан, если экстраполировать. А что, на Украине работает. Проверено.

СТО ДЕЛ ДЛЯ СТА ДНЕЙ

Кроме того, Данилюк перечисляет, какими будут приоритеты деятельности нового правительства при новом президенте в первые 100 дней. Украинцы могут расслабиться, их это коснется в меньшей степени - снижения тарифов за газ, воду, отопление и платежей за прочую коммуналку там нет. Собственно, если я не ошибаюсь, то Зеленский ничего такого ведь и не обещал. Не путайте с Голобородько. Зато среди планов правительства новые ключевые стратегические реформы. А в планах – борьба с коррупцией, судебная реформа, реформа СБУ и правоохранительной системы, создание новой Службы финансовых расследований и т.д. И намечены конкретные шаги.

- Первый - это борьба с коррупцией. У нас есть план по перезапуску антикоррупционных органов. Для этого потребуется ряд законодательных изменений и соответственно решений Верховной Рады, - как гвозди в доску ладонью, заколачивает Данилюк. - Второй - навести порядок в судебной ветке системы. Сейчас вырабатываем для внесения в парламент конкретные решения, сотрудничаем с общественными организациями, например, Центром противодействия коррупции. Мы планируем перезапустить набор и аттестацию судей. Волюнтаристское назначение судей Верховного Суда, уходящим президентом, в последние дни своей каденции, добропорядочность которых вызывала вопросы. Судьи Верховного суда, которые были признаны недобропорядочными - это недопустимо. Расчет таков, что новый президент будет занят другими вопросами, не до этого. Но мы отслеживаем все назначения. Одиозные решения пересмотрим. Надо понимать, что люди, назначенные уходящей администрацией в последние недели работы, априори, получают меньше доверия общества - как они будут работать?

- Третье касается правоохранительных органов. Реформа СБУ и создание Службы финансовых расследований. Последняя заберет часть функций у СБУ и Нацполиции. Нужно также окончательно ликвидировать Налоговую милицию, - продолжает перечислять фронты работ Данилюк. И обещает. – Есть еще много новаторских идей.

И, конечно же, среди них переезд АП вместе с Зеленским в другую, новую резиденцию – за город, где и воздух, и экология почище. Чтобы ликвидировать автотранспортные пробки в столице. Вот это уже как в кино.

Интересно, что получится? Как в кино – вряд ли. Разве что как во втором сезоне сериала.

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