Советник Зеленского про закон о языке: этот "кнут" даст обратный эффект

По мнению Юраша, принятый Верховной Радой закон и "кнуты", применяемые для украинизации страны, могут со временем дать негативные последствия и даже развернуть процесс в обратном направлении.

Советники избранного президента Украины считает, что украинизация должна быть "органичной", тогда будет "лучше и быстрее". Об этом он заявил в эфире телеканала ZIK.

Сам Владимир Зеленский ранее заявлял, что закон об украинском языке следует внимательно проанализировать на соответствие Конституции. Он также посоветовал Верховной Раде принимать законы, которые объединяют общество вместо того, чтобы разделять.

Напомним, в конце апреля на Украине был принят закон о государственном языке, которым установлено, что все попытки введения в стране официального многоязычия являются "действиями, направленными на насильственное изменение или свержение конституционного строя". Одновременно вводится понятие "публичное унижение украинского языка" и учреждается институт "языковых инспекторов".