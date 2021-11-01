Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Всё. Вопрос закрыт". Лавров прервал требования НАТО к России
Газопровод из России в Европу полностью остановлен
Дугин объяснил резкие заявления Путина: "Начинается самое интересное"
Уже не смешно - скорее страшно. Никита Михалков об угрозе России
Главная / Политика

Советник Зеленского пригрозил России "страшной мясорубкой"

01 ноября 2021, 23:30  •  137 • Политика
Владимир Зеленский. Фото: Volodymyr Zelensky / via Globallookpress.com / www.globallookpress.com
У Москвы нет никаких шансов в случае открытого конфликта, заявили на Банковой
Российская армия не имеет шансов на победу против украинских вооруженных сил в случае возникновения масштабного конфликта. Такое заявление сделал советник главы администрации президента Украины, официальный представитель Незалежной в ТКГ по Донбассу Алексей Арестович.
По словам чиновника, итогом столкновения станет "страшная мясорубка", в которой Украине придется нелегко. Однако даже в таком случае, выразил уверенность Арестович, действия России не увенчаются успехом – Москва не добьется своих политических целей за счет военных действий.
"Они получат огромные военные потери техники и личного состава", – сообщил Арестович.
Главная опасность для Украины, считает советник Зеленского, заключается не в наступлении войск, а в подрыве государственной экономики. Однако чиновник не стал уточнять информацию и объяснять свое заявление.
Тем не менее, добавил госслужащий в эфире телеканала "Украина 24", Российская Федерация попросту лишена способности одержать над Украиной победу.
Ранее председатель правления украинского "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что Европейский союз оказывает Украине медвежью услугу, подрывая ее независимость засчет поддержки "Северного потока – 2". Сам проект, добавил топ-менеджер, является свидетельством "корыстных интересов" Берлина, который не спешит соглашаться с доводами Киева, называющего строительство газовой магистрали "ошибкой". Напротив, считает Витренко, Германия должна оказать поддержку Украине и проявить понимание, так как политическое руководство Незалежной придерживается прозападного курса.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





137
Источник
Похожие новости
01 ноября 2021, 21:45
Откуда ракета? Суд Гааги принял "исчерпывающие ответы" "Алмаз-Антея" по делу MH17
01 ноября 2021, 21:45
Украина готовит войну с Россией. Сценарий боёв обозначен
01 ноября 2021, 21:45
Помощник Зеленского обещал России мясорубку и большие потери
01 ноября 2021, 21:45
"Встреча на корточках": Зеленского засмеяли после "переговоров" с Меркель в Глазго
01 ноября 2021, 21:45
Россия пытается нас запугать. Киев отчитал Москву за панику в американских СМИ
01 ноября 2021, 23:30
"Мы знаем, но не скажем": Пентагон сделал загадочное заявление о русских возле Украины
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
26 октября 2021, 05:55
"Нас просто надули": Экс-нардеп в прямом эфире рискнул разоблачить США и его тут же перебили
27 октября 2021, 01:10
"Чистосердечное признание": Политэксперт о применении беспилотника ВСУ в Донбассе
31 октября 2021, 17:10
"Всё. Вопрос закрыт". Лавров прервал требования НАТО к России
27 октября 2021, 02:55
Опытный Лавров загадал Норвегии логическую задачку
29 октября 2021, 21:25
Десятки русских попали в плен: Как Старомарьевку превратили в концлагерь
28 октября 2021, 12:10
Россия прирастёт пятью новыми территориями. Кто войдёт в состав РФ?
31 октября 2021, 11:20
На грани большой войны: Украина готова захватить Донбасс. Чем ответит Россия?
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.