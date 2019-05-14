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Советник Зеленского осадил Климкина, угрожающего Европе выходом из Минских соглашений
14 мая 2019, 05:09 • 204 • В мире
Советник избранного президента Украины Владимира Зеленского, Дмитрий Разумков заочно осадил главу украинского МИД Павла Климкина. Последний накануне грозил странам, поддерживающим Россию в Совете Европы, выходом из Минских соглашений.
Напомним: Климкина возмутило, что ряд европейских стран выражают РФ поддержку, прося отменить санкции в Совете Европы. Украинский дипломат пригрозил ряду стран ЕС, что в случае отмены антироссийских ограничений Незалежная может выйти из Минских соглашений.
Однако с ним оказался в корне не согласен советник Разумков. Об этом пишет "Взгляд" со ссылкой на выступление последнего в эфире украинской радиостанции NewsOne.
По мнению Разумкова, нельзя походя отмахиваться от Минских договорённостей. Советник президента оценил заявления Климкина как "очень серьёзные", в то же время напомнив, что на упомянутых соглашениях строится значительная часть санкций против РФ.
В итоге советник резюмировал, что нельзя отказываться от "Минска", поскольку, хотя соглашения в "полукоматозном" состоянии, альтернативы им не придумано. При этом он добавил, что надеется на то, что соглашения удастся реанимировать.
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