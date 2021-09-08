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Советник Зеленского оправдался после изобличающего сюжета CNN
08 сентября 2021, 23:50 • 73 • Политика
В офисе Зеленского назвали дезинформацией сюжет CNN о задержании 33 граждан России в Минске. "При таком содержании материала следует обратить внимание не на то, что именно опубликовано, а на синхронность с заявлением представителя ФСБ", - оправдывается советник главы Украины.
В Киеве открестились от участия в спецоперации по задержанию "33 богатырей" в Минске, подробности которой раскрыли в сюжете CNN. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал материал американского телеканала "дезинформацией".
Речь идёт об инциденте, который случился накануне выборов президента Белоруссии в 2020 году. Под Минском были задержаны 33 гражданина России, направлявшихся на Ближний Восток для участия в охране инфраструктурных объектов. Украина пыталась уговорить Белоруссию выдать задержанных Киеву, однако все задержанные успешно вернулись домой.
Согласно сюжету CNN, всё произошедшее было спецоперацией украинских и американских спецслужб. Последние оказывали Киеву финансовую и консультационную поддержку. Однако, несмотря на это, операция провалилась. В ФСБ подтвердили достоверность информации, показанной в сюжете CNN.
В Киеве же всё упорно отрицают, объявив сюжет американского телеканала вбросом и дезинформацией. Утверждается, что это якобы спланированная операция ФСБ, а CNN ввели в заблуждение.
- оправдывается Михаил Подоляк.
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