Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Путин такое молча не проглотит": Сатановский о плане Киева по захвату...
США сами себя перехитрили: Сатановский объяснил план спасения Донбасса
США подали России долларовый сигнал
Пушков раскрыл, зачем Зеленский хочет видеть Путина: "Пытаются использовать...
Главная / Политика

Советник Зеленского оправдался после изобличающего сюжета CNN

08 сентября 2021, 23:50  •  73 • Политика
В офисе Зеленского назвали дезинформацией сюжет CNN о задержании 33 граждан России в Минске. "При таком содержании материала следует обратить внимание не на то, что именно опубликовано, а на синхронность с заявлением представителя ФСБ", - оправдывается советник главы Украины.
В Киеве открестились от участия в спецоперации по задержанию "33 богатырей" в Минске, подробности которой раскрыли в сюжете CNN. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал материал американского телеканала "дезинформацией".
Речь идёт об инциденте, который случился накануне выборов президента Белоруссии в 2020 году. Под Минском были задержаны 33 гражданина России, направлявшихся на Ближний Восток для участия в охране инфраструктурных объектов. Украина пыталась уговорить Белоруссию выдать задержанных Киеву, однако все задержанные успешно вернулись домой.
Согласно сюжету CNN, всё произошедшее было спецоперацией украинских и американских спецслужб. Последние оказывали Киеву финансовую и консультационную поддержку. Однако, несмотря на это, операция провалилась. В ФСБ подтвердили достоверность информации, показанной в сюжете CNN.
В Киеве же всё упорно отрицают, объявив сюжет американского телеканала вбросом и дезинформацией. Утверждается, что это якобы спланированная операция ФСБ, а CNN ввели в заблуждение.
При таком содержании материала следует обратить внимание не на то, что именно опубликовано, а на синхронность с заявлением представителя ФСБ,
- оправдывается Михаил Подоляк.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





73
Источник
Похожие новости
08 сентября 2021, 21:05
«Человек на своем месте»: что известно о гибели Евгения Зиничева
08 сентября 2021, 22:00
Маски не снимать: В ВОЗ объяснили необходимость продления данной меры
08 сентября 2021, 22:00
Глава Госдепа США обвинил экс-президента Афганистана в обмане
08 сентября 2021, 22:55
Блинкен вспомнил последние слова Гани перед побегом из Афганистана
08 сентября 2021, 21:05
Сам себе контролер: почему проверки бизнеса отменили еще на год
08 сентября 2021, 21:05
Политолог Асафов назвал главных сторонников онлайн-голосования
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
02 сентября 2021, 06:30
Чума в обычной трости: Япония уготовила для русских маленькую подлость
04 сентября 2021, 06:10
Американский взрыв оценил военный эксперт: "Понятно, виновата Россия"
05 сентября 2021, 14:15
НАТО попросило помощи у России и Китая. Но тон выбран неудачный
06 сентября 2021, 15:55
«Сердце может встать»: украинцы высмеяли новые «адские» унитазы в поездах страны
04 сентября 2021, 23:35
"Ещё тактично высказалась": Блогер унизил флаг России. Захарова не сдержала эмоций - "Подло"
05 сентября 2021, 08:45
Неуместная выходка Зеленского удивила украинцев: Попросил денег у бедных
07 сентября 2021, 04:46
Пушков раскрыл, зачем Зеленский хочет видеть Путина: "Пытаются использовать"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.