Советник Зеленского объяснил своё увольнение: "По личным причинам"

Алексей Арестович, представлявший украинскую делегацию в контактной группе по Донбассу и бывший внештатным советником главы офиса президента Украины, лишился обеих должностей. "По личным причинам", - объяснил он своё увольнение.

Арестович известен своими эпатажными заявлениями. Даже свой уход с должностей он объяснил странным образом: не лично, а через СМИ.

"4 канал" на странице в Facebook сообщил об увольнении Арестовича. Следующее же заседание контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе пройдёт без него.

"По его словам, уволился по собственному желанию", - сказано в сообщении.

Отмечается, что эта информация пока неофициальная и что уволился Арестович "по личным причинам".

Алексей Арестович неоднократно делал весьма неоднозначные заявления. Например, предложил переименовать Незалежную в "Русь-Украину". Менее чем через три недели он передумал и выдал новое название - "Объединённые земли Украины". В начале октября прошлого года он высказался о войне за Крым, чуть позднее упомянул о девяти сценариях войны с Россией.