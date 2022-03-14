|
Советник Зеленского обещал убить Кадырова. Глава Чечни ответил быстро
14 марта 2022, 02:15 • 145 • Политика
Советник президента Украины Алексей Арестович обещал убить главу Чечни Рамзана Кадырова. Тот ответил достаточно быстро и предельно ясно. Он даже выбор предложил.
Ранее сообщалось, что глава Чечни лично прибыл в зону проведения спецоперации России на Украине. Цель поездки - "заслушать доклад силовиков".
В эфире передачи "UAРазом" Арестович выразил определённые сомнения в данной информации, однако от обещания убить Кадырова не удержался.
"Если Кадыров действительно под Киевом, ВСУ его уничтожат", - произнёс советник украинского президента.
"Лучше извинись", - посоветовали ему авторы Telegram-канала "Русский ответ Z".
Но извиниться Арестович не успел. Глава Чечни ответил быстро.
"Почему "если"? Ты не видел съёмки или я должен постучать в твои двери?" - поинтересовался Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале.
Подпишитесь на нас
145
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
11 марта 2022, 01:50
|
11 марта 2022, 09:25
|
07 марта 2022, 19:35
|
08 марта 2022, 05:30
|
09 марта 2022, 04:15
|
07 марта 2022, 23:40
|
10 марта 2022, 21:40