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Советник Зеленского назвал сроки достижения мирного соглашения: "Сейчас вилка"
15 марта 2022, 06:50 • 70 • Политика
Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович назвал сроки достижения мирного соглашения с Россией. По его словам, "сейчас вилка".
Как заявил Арестович в беседе с журналистом Марком Фейгином, мирное соглашение между двумя странами может быть достигнуто в течение одной-двух недель или же – в начале мая. При этом, по мнению советника Зеленского, к договорённости стороны придут не позднее мая.
Он также отметил, что сейчас тот момент, когда стороны или договорятся быстро или этот процесс растянется на месяц-два.
"Сейчас вилка, сейчас или в течение недели-двух быстро будет мирное соглашение с отводом войск, со всем остальным... или тогда уже до конца мая после еще одного раунда, попытки повоевать", - сказал он.
Накануне советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что в переговорах делегаций России и Украины взята техническая пауза до 15 марта. Напомним, что после третьего раунда переговоров были созданы специальные рабочие подгруппы. О них Подоляк сообщил в субботу, 12 марта.
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