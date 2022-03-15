Советник Зеленского назвал сроки достижения мирного соглашения: "Сейчас вилка"

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович назвал сроки достижения мирного соглашения с Россией. По его словам, "сейчас вилка".

Как заявил Арестович в беседе с журналистом Марком Фейгином, мирное соглашение между двумя странами может быть достигнуто в течение одной-двух недель или же – в начале мая. При этом, по мнению советника Зеленского, к договорённости стороны придут не позднее мая.

Он также отметил, что сейчас тот момент, когда стороны или договорятся быстро или этот процесс растянется на месяц-два.

"Сейчас вилка, сейчас или в течение недели-двух быстро будет мирное соглашение с отводом войск, со всем остальным... или тогда уже до конца мая после еще одного раунда, попытки повоевать", - сказал он.

Накануне советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что в переговорах делегаций России и Украины взята техническая пауза до 15 марта. Напомним, что после третьего раунда переговоров были созданы специальные рабочие подгруппы. О них Подоляк сообщил в субботу, 12 марта.