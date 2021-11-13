Советник Зеленского назвал срок "вторжения" России на Украину

Владимир Зеленский. Фото: Stefanie Loos/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

Европа не успеет помочь Украине, считают в Киеве

В Незалежной не утихают разговоры о грядущем "нападении" России на Украину. Очередной версией будущего поделился внештатный советник президента этой страны Владимира Зеленского Алексей Арестович.

Политолог полагает, что Незалежная находится в опасности из-за маневров РФ и РБ на границе с ЕС. Страны, по его мнению, создают "отсечный фланг" от Североатлантического альянса, который не успеет прийти на помощь Украине. Арестович озвучил дату "вторжения" Россия на Украину.

Начаться "наступление" может уже 25 декабря, в католическое Рождество. В это время вся Европа будет на каникулах. Быстро отреагировать Запад будет просто не в состоянии. Основной удар, по словам Арестовича, придется на Днепр. Со стороны Крыма Россия якобы ударит по Энергодару. На севере – на Черкассы.

Арестович также рассказал, зачем Москве нападать на Киев. Россия, считает он, хочет свергнуть Зеленского и поставить "марионеточное" руководство.

В последнее время на западные СМИ пишут о некоем скоплении российских военных на границе с Украиной. В России уже не раз говорили, что не планируют нападать на Незалежную.