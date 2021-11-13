|
Советник Зеленского назвал срок "вторжения" России на Украину
13 ноября 2021, 15:00 • 67 • Политика
Европа не успеет помочь Украине, считают в Киеве
В Незалежной не утихают разговоры о грядущем "нападении" России на Украину. Очередной версией будущего поделился внештатный советник президента этой страны Владимира Зеленского Алексей Арестович.
Политолог полагает, что Незалежная находится в опасности из-за маневров РФ и РБ на границе с ЕС. Страны, по его мнению, создают "отсечный фланг" от Североатлантического альянса, который не успеет прийти на помощь Украине. Арестович озвучил дату "вторжения" Россия на Украину.
Начаться "наступление" может уже 25 декабря, в католическое Рождество. В это время вся Европа будет на каникулах. Быстро отреагировать Запад будет просто не в состоянии. Основной удар, по словам Арестовича, придется на Днепр. Со стороны Крыма Россия якобы ударит по Энергодару. На севере – на Черкассы.
Арестович также рассказал, зачем Москве нападать на Киев. Россия, считает он, хочет свергнуть Зеленского и поставить "марионеточное" руководство.
В последнее время на западные СМИ пишут о некоем скоплении российских военных на границе с Украиной. В России уже не раз говорили, что не планируют нападать на Незалежную.
Подпишитесь на нас
67
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
12 ноября 2021, 02:50
|
07 ноября 2021, 05:00
|
06 ноября 2021, 19:05
|
08 ноября 2021, 09:35
|
06 ноября 2021, 17:20
|
07 ноября 2021, 10:50
|
07 ноября 2021, 00:55