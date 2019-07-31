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Советник Зеленского назвал «никем» новых депутатов Рады

31 июля 2019, 18:09  •  76 • Украина
Советник украинского президента Владимира Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев в ходе лекции для депутатов партии «Слуга народа» в Трускавце заявил, что они являются «никем» в политике.
 
© president.gov.ua
 

Об этом информирует «СТРАНА.ua».

По его словам, депутатам, прежде чем начать работать, необходимо понять, «кто мы такие».

Он заявил, что депутаты «ошибочно думают», что все они являются политиками.

«Это большая ошибка… Эти выборы выиграл Владимир Александрович Зеленский... Все вы политически никто. Я хочу, чтобы это каждый услышал», — сказал Потураев.

По его словам, депутаты являются «субъектами в жизни, но политическими субъектами они не являются». 

Ранее Зеленский отказался принять в подарок свой гипсовый бюст.

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