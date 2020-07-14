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Советник Трампа рассказал о разворованных деньгах США на Украине при Порошенко

14 июля 2020, 12:00  •  78 • Политика
Петр Порошенко. Фото: Petro Poroshenko/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Вопросами коррупции в Киеве занялся Белый дом
Власти Украины присваивали себе миллиарды долларов, которые выделялись США гражданам Незалежной в виде различных грантов. Команда Петра Порошенко делала это при попустительстве американского президента Барака Обамы и его госсекретаря Джо Байдена. Об этом сообщил адвокат и советник действующего главы Белого дома Руди Джулиани.
По словам Джулиани, именно Трамп велел проверить, на что была потрачена иностранная финансовая помощь, которая широким потоком лилась на Украину после прихода к власти Порошенко, поскольку больше половины грантов оплачивали американские налогоплательщики.
Как оказалось, Счетная палата Украины обнаружила воровство 5,3 млрд долларов еще в 2017 г., но посольство США "рекомендовала" правоохранителям Незалежной не проводить расследование, рассказал Джулиани в своем видеоблоге.
По его данным, десятки миллионов долларов, которые переводились из США в рамках программ по повышению конкурентности экономики Незалежной, помощи больным СПИДом и т.п. "осваивались" некими сомнительными фирмами под управлением основателей Центра противодействия коррупции Дмитрия Шерембея и Виталия Шабунина, передает strana.ua.
На видео Джулиани демонстрирует документы, подтверждающие хищения американской помощи. По его словам, бумаги ему передал украинский депутат Андрей Деркач. Ранее в Киеве нардеп обнародовал аудиозаписи переговоров Порошенко с Байденом, где речь шла о предоставлении Украине крупной суммы денег в обмен на смену генпрокурора.

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