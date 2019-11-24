|
Советник Трампа рассказал о нежелании НАТО конфликтовать с Россией
24 ноября 2019, 15:39 • 119 • Украина
Запад не считает, что в настоящее время было бы уместно включать Украину в состав НАТО, тем более западные страны не желают вступать в конфликт с Россией, заявил советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен.
Reuters
«Что касается Украины, я не считаю, что сейчас стоит такой вопрос. Россия находится в конфликте с Украиной. Не думаю, что для НАТО было бы интересно включать Украину прямо сейчас в состав альянса, учитывая, что они находятся в конфликте с Россией», — сказал он, выступая на международном форуме по безопасности Halifax International Security Forum.
По его словам, Запад «не желает конфликтовать с Россией и не хочет с ней войны». Также он добавил, что сама идея НАТО в принципе заключалась в том, чтобы избежать войны с Россией.
Ранее в Парламентской ассамблее НАТО заявили о серьёзном риске того, что Украина может не достичь к концу 2020 года полного соответствия стандартам НАТО.
25 октября стало известно о договорённостях Украины с НАТО по созданию нового формата сотрудничества.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
119
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
23 ноября 2019, 13:54
|
21 ноября 2019, 19:24
|
18 ноября 2019, 10:24
|
22 ноября 2019, 18:24
|
23 ноября 2019, 17:09
|
20 ноября 2019, 04:39
|
21 ноября 2019, 11:24