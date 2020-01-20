Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Премьерный отказ: к каким последствиям может привести несостоявшаяся отставка гл...
Запад пошёл на сближение с «последним диктатором Европы»
Второй раз за три недели: У берегов Крыма вновь заметили американский беспилотни...
"Дискриминация русскоговорящих детей": МИД России осудил новый украинс...
Главная / Политика

Советник Трампа по России лишился своего поста - СМИ

20 января 2020, 03:09  •  12 • Политика
Эндрю Пик, советник президента США Дональда Трампа по России, лишился своего поста, сообщают иностранные СМИ. Он был на время отстранён от работы из-за начавшегося против него расследования, связанного "с безопасностью".
Эндрю Пик, советник Дональда Трампа по России, на время отстранён от работы в связи с проводимым против него расследованием, рассказывает Axios со ссылкой на свои источники.
По данным издания, следствие связано "с безопасностью", других подробностей издание не сообщает.
Эндрю Пик должен был сопровождать американского президента на Всемирном экономическом форуме в Давосе, который пройдёт на следующей неделе с 21 по 24 января. В Белом доме ситуацию пока не комментируют, пишет URA.RU.
Пик с ноября 2019-го занимает пост старшего директора по делам Европы и РФ в Совбезе. В 2017-2019 годах он был заместителем помощника госсекретаря и занимался вопросами Ирана и Ирака.
Ранее мы написали, что президент США Дональд Трамп обрушился с угрозами в адрес духовного лидера Ирана Али Хаменеи, посоветовав тому быть острожным в высказываниях. Об этом американский политик написал в Twitter.
Аятолла Хаменеи раскритиковал действия Германии, Франции и Великобритании, которые решили запустить механизм урегулирования споров в рамках ядерной сделки. По мнению иранской стороны, Европе нельзя доверять, так как она находится под влиянием США и хочет поставить Тегеран на колени.
В ответ на это Трамп заявил о том, что иранский народ страдает, а экономика страны терпит крах.
"Он должен быть очень осторожен со словами!" - пояснил американский лидер.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



12
Источник
Похожие новости
19 января 2020, 18:39
Рабочая группа по поправкам в Конституцию выработает механизм общероссийского голосования
20 января 2020, 01:09
Лавров заявил, что Сарадж и Хафтар были приглашены в Берлин по настоянию России
19 января 2020, 15:24
Путин прибыл в Берлин для участия в конференции по Ливии
19 января 2020, 17:24
"А виновата атмосфера ненависти": Скабеева ответила Водонаевой, назвавшей бедных граждан России "быдлом"
19 января 2020, 04:24
К 75-летию Победы - 75 тысяч рублей: Путин подготовил подарок ветеранам ВОВ
19 января 2020, 23:54
Матвиенко заявила о необходимости обеспечить абсолютный суверенитет России
Новости партнеров
 
Выбор дня
20 января 2020, 01:09
Лавров заявил, что Сарадж и Хафтар были приглашены в Берлин по настоянию России
19 января 2020, 23:54
Лишились титулов: Принц Гарри и Меган Маркл стали "простыми смертными"
19 января 2020, 23:54
Шведский министр приготовился к ядерному удару (Руслан Осташко)
20 января 2020, 02:54
Премьерный отказ: к каким последствиям может привести несостоявшаяся отставка главы к...
19 января 2020, 23:54
"Единственное, за что можно поблагодарить": Роль Ельцина в истории России о...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
13 января 2020, 11:54
Патронный заводик в Белоруссии: в какую «европейскую страну» РБ наладила поставки боеприпасов
17 января 2020, 10:09
Сделкой с Китаем США наносят удар по эффективности «Силы Сибири»
19 января 2020, 14:09
Мишустин собирает команду: кто войдёт в новое правительство и кого туда не возьмут
17 января 2020, 13:24
"Что он чувствовал? Гнев, обиду…": Специалист по лжи разобрал реакцию Медведева на речь Путина
15 января 2020, 06:09
Польшу вражда к России дважды приводила к краху. Третьего она не переживёт
13 января 2020, 16:56
Правду НЕ СКРЫТЬ! Жириновский объяснил КТО в Иране может ЛЕГКО СМЕНИТЬ РЕЖИМ
15 января 2020, 19:09
Есть главное "но": Делягин о запрете Путина на иностранное гражданство для чиновников
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.