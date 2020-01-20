Советник Трампа по России лишился своего поста - СМИ

Эндрю Пик, советник Дональда Трампа по России, на время отстранён от работы в связи с проводимым против него расследованием, рассказывает Axios со ссылкой на свои источники.

По данным издания, следствие связано "с безопасностью", других подробностей издание не сообщает.

Эндрю Пик должен был сопровождать американского президента на Всемирном экономическом форуме в Давосе, который пройдёт на следующей неделе с 21 по 24 января. В Белом доме ситуацию пока не комментируют, пишет URA.RU.

Пик с ноября 2019-го занимает пост старшего директора по делам Европы и РФ в Совбезе. В 2017-2019 годах он был заместителем помощника госсекретаря и занимался вопросами Ирана и Ирака.

Ранее мы написали, что президент США Дональд Трамп обрушился с угрозами в адрес духовного лидера Ирана Али Хаменеи, посоветовав тому быть острожным в высказываниях. Об этом американский политик написал в Twitter.

Аятолла Хаменеи раскритиковал действия Германии, Франции и Великобритании, которые решили запустить механизм урегулирования споров в рамках ядерной сделки. По мнению иранской стороны, Европе нельзя доверять, так как она находится под влиянием США и хочет поставить Тегеран на колени.

В ответ на это Трамп заявил о том, что иранский народ страдает, а экономика страны терпит крах.

"Он должен быть очень осторожен со словами!" - пояснил американский лидер.