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Советник Шойгу заявил о «ментальной войне» Запада против России

25 марта 2021, 09:55  •  57 • Война
Фотографы и российские военнослужащие во время парада Победы на Красной площади, 9 мая 2019 года
Советник министра обороны России Андрей Ильницкий заявил, что Запад во главе с США начал «ментальную войну» против РФ. Его слова передает журнал «Арсенал Отечества».
В случае военного столкновения Россия способна нанести любому агрессору неприемлемый ущерб ядерным оружием и другими средствами, отметил чиновник. Поэтому сейчас страны Запада избегают прямой конфронтации с Россией, добавил он.
Однако теперь идет война нового типа, информационно-гибридного, считают в Минобороны РФ. Ее цель — уничтожить самосознание российского общества, изменить его ментальную и цивилизационную основы. «Ход эволюции сознания нельзя повернуть вспять», — полагает советник.
Ильницкий подчеркнул, что последствия «ментальной» войны проявляются «минимум через одно поколение», когда «сделать что-то» уже невозможно. Для успешного отражения агрессии в «ментальной войне» советник Шойгу предложил сделать суверенным российский сектор интернета, вести кадровую работу в сфере информационного противодействия, работать с молодыми людьми и «вести диалог с консерваторами». По его словам, большинство россиян консервативны и представляют собой опору действующей власти.
14 марта официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что западные страны не решаются на прямую агрессию в отношении России, однако принимают различные ограничительные меры в сфере информационных технологий.
Система обороны, которую выстроила за последние годы Россия, не позволяет Западу атаковать ее, и зарубежные партнеры это четко понимают, подчеркнула дипломат.
При этом предпринимаются активные шаги против РФ в IT-сфере. В частности, она указала на блокировки российского контента на YouTube. По словам Захаровой, «платформы пошли вразнос, это смысловой и технологический тупик».
Недружелюбность Запада по отношению к РФ регулярно критикуется российскими властями. В середине февраля глава МИД Сергей Лавров осудил западные страны за попытки сделать Россию послушной и несамостоятельной.
«Любые попытки России стать самостоятельной, отстаивать свое право на независимую внешнюю политику, на защиту международного права наталкиваются на все более ожесточенное сопротивление <…> наших западных коллег»,
— цитирует слова министра РИА «Новости».
Глава МИД РФ добавил, что западные страны хотят навязать России «весьма сомнительные интерпретации общечеловеческих ценностей, которые они сами исповедуют и которые противоречат российской культурной традиции, нашим цивилизационным традициям».
По его словам, Запад хочет сделать из России «удобную территорию» для продвижения своих интересов в сферах безопасности, экономики и политики. «Мы каждый день наблюдаем, как эти попытки становятся все более и более ожесточенными», — подытожил он.
Наконец, Лавров призвал российских дипломатов использовать «силу, знания, опыт и мудрость предшественников» для «настойчивого продвижения внешнеполитического курса», который определил президент РФ Владимир Путин.
В настоящие момент одним из важнейших факторов, которые следует учитывать во взаимоотношениях России со странами Запада, остаются действующие взаимные санкции. Евросоюз, США и некоторые другие государства ввели против России ограничения еще в 2014 году. Основной причиной для этого послужило развитие конфликта на Украине, где в результате госпереворота сменилась власть.
Другим поводов для обвинений в адрес Москвы для Запада остается переход Крыма под российскую юрисдикцию по итогам референдума 2014 года. Для России вопрос принадлежности полуострова закрыт и никаким обсуждениям более не подлежит.
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Фотографы и российские военнослужащие во время парада Победы на Красной площади, 9 мая 2019 года
Фотографы и российские военнослужащие во время парада Победы на Красной площади, 9 мая 2019 года
Фотографы и российские военнослужащие во время парада Победы на Красной площади, 9 мая 2019 года
Maxim Shemetov/Reuters

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