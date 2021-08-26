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Советник Шойгу сказал правду о мигрантах, не побоявшись Хуснуллина
26 августа 2021, 13:10 • 318 • Политика
Советник министра обороны России Сергея Шойгу Андрей Ильницкий в своём неофициальном блоге в Twitter сказал правду о мигрантах. И эта правда вряд ли придётся по душе тому же вице-премьеру правительства Марату Хуснуллину, который активно лоббирует использование труда мигрантов в России.
Вопрос о мигрантах в России поднял в своём неофициальном блоге в Twitter советник министра обороны России Сергея Шойгу Андрей Ильницкий в ответ на сообщение от блогера Гия Саралидзе, возмущённого кадрами жестокого избиения подростка в Подмосковном поселке.
"Господа приехавшие, а вы не … (нецензурно)? - негодует блогер. - Это я вас, как когда-то сам приехавший спрашиваю".
Советник Шойгу считает, что вопрос прозвучал не по адресу. Не к тем.
"Гия, а это вопрос к тому лобби, что набивает "дешёвой рабочей силой" стройки московского мега-региона, - ответил начистоту эксперт, - кто ни разу не спускалось в метро по вечерам, кто не ходит по маркетам и моллам в выходные и не видит утром автобусы полные гастробайтеров".
Ильницкий уверен, что "это люди, подрывающие нац.безопасность".
Фото: скриншот twitter.com/amicableru
Очевидно, что правда о мигрантах, высказанная советником Шойгу вряд ли понравится, например вице-премьеру Марату Хуснуллину, активно продвигающему тему иностранной рабсилы. Царьград в своё время провёл расследование, посвящённое Хуснуллину и его целям. Посмотреть его можно тут.
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