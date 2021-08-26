Советник Шойгу сказал правду о мигрантах, не побоявшись Хуснуллина

Советник министра обороны России Сергея Шойгу Андрей Ильницкий в своём неофициальном блоге в Twitter сказал правду о мигрантах. И эта правда вряд ли придётся по душе тому же вице-премьеру правительства Марату Хуснуллину, который активно лоббирует использование труда мигрантов в России.

Вопрос о мигрантах в России поднял в своём неофициальном блоге в Twitter советник министра обороны России Сергея Шойгу Андрей Ильницкий в ответ на сообщение от блогера Гия Саралидзе, возмущённого кадрами жестокого избиения подростка в Подмосковном поселке.

"Господа приехавшие, а вы не … (нецензурно)? - негодует блогер. - Это я вас, как когда-то сам приехавший спрашиваю".

Советник Шойгу считает, что вопрос прозвучал не по адресу. Не к тем.

"Гия, а это вопрос к тому лобби, что набивает "дешёвой рабочей силой" стройки московского мега-региона, - ответил начистоту эксперт, - кто ни разу не спускалось в метро по вечерам, кто не ходит по маркетам и моллам в выходные и не видит утром автобусы полные гастробайтеров".

Ильницкий уверен, что "это люди, подрывающие нац.безопасность".

Фото: скриншот twitter.com/amicableru

Очевидно, что правда о мигрантах, высказанная советником Шойгу вряд ли понравится, например вице-премьеру Марату Хуснуллину, активно продвигающему тему иностранной рабсилы. Царьград в своё время провёл расследование, посвящённое Хуснуллину и его целям. Посмотреть его можно тут.