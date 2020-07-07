Советник Рогозина - агент НАТО? Сафронову грозит до 20 лет тюрьмы

По данным ФСБ России, Сафронов подозревается в работе на одну из спецслужб НАТО: он передавал ей секретные сведения о военно-техническом сотрудничестве и оборонке России.

"Сафронов, выполняя задания одной из спецслужб НАТО, собирал и передавал её представителю составляющие государственную тайну сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности РФ", - сообщили в силовом ведомстве.

Сафронову грозит до 20 лет тюрьмы за госизмену.

Ранее в "Роскосмосе" назвали причину задержания советника генерального директора госкорпорации по информационной политике Ивана Сафронова.

В пресс-службе "Роскосмоса" уточнили, что задержание Сафронова не связано с его работой в государственной корпорации, передаёт ТАСС.

Отмечается, что сегодня в Москве следственными органами было проведено задержание Сафронова по ст. 275 УК РФ - по подозрению в государственной измене.