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Советник Рогозина - агент НАТО? Сафронову грозит до 20 лет тюрьмы

07 июля 2020, 18:00  •  175 • Политика
Иван Сафронов - советник главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина - заподозрен в работе на НАТО. Ему грозит до 20 лет тюрьмы.
По данным ФСБ России, Сафронов подозревается в работе на одну из спецслужб НАТО: он передавал ей секретные сведения о военно-техническом сотрудничестве и оборонке России.
"Сафронов, выполняя задания одной из спецслужб НАТО, собирал и передавал её представителю составляющие государственную тайну сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности РФ", - сообщили в силовом ведомстве.
Сафронову грозит до 20 лет тюрьмы за госизмену.
Ранее в "Роскосмосе" назвали причину задержания советника генерального директора госкорпорации по информационной политике Ивана Сафронова.
В пресс-службе "Роскосмоса" уточнили, что задержание Сафронова не связано с его работой в государственной корпорации, передаёт ТАСС.
Отмечается, что сегодня в Москве следственными органами было проведено задержание Сафронова по ст. 275 УК РФ - по подозрению в государственной измене.

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