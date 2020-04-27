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Советник президента Южной Кореи двумя словами ответил на слухи о смерти Ким Чен Ына

27 апреля 2020, 18:10  •  181 • Политика
Советник президента Южной Кореи Мун Чжон Ин двумя словами опроверг слухи о якобы смерти северокорейского лидера Ким Чен Ына. В интервью Fox News он сообщил, что лидер КНДР "жив и здоров".
Ранее, напомним, в западных СМИ прошла информация о якобы смерти северокорейского лидера Ким Чен Ына. Всё началось после сообщения вице-директора Гонконгского спутникового телевидения HKSTV для своих 15 миллионов подписчиков на Weibo о смерти маршала Кима. Якобы эта информация получена от "очень солидного источника". Раскрывать информатора никто не стал.
На сообщение в Weibo ссылается International Business Times. На это СМИ в свою очередь ссылается New York Post.
Советник президента Южной Кореи Мун Чжон Ин в интервью телеканалу Fox News категорически опроверг слухи о якобы смерти маршала Кима всего двумя словам. Тот, по словам чиновника, "жив и здоров".

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