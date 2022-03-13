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Советник президента Украины объяснил, что русские победили. В своём стиле

13 марта 2022, 22:45  •  457 • Политика
Алексей Арестович, советник президента Украины, объяснил, что русские победили. Правда, это объяснение получилось весьма оригинальным - в традиционном стиле Арестовича.
Украинский Telegram-канал "Политика Страны" опубликовал видеообращение Арестовича. Советник Зеленского говорит о "коллективном бессознательном" украинцев. Якобы у населения страны наступил второй этап "психологического надлома".
"Народ начинает снова проседать. Эта фаза хорошо ощущается мной. Я, в принципе, очень хорошо чувствую такие вещи", - похвалился Алексей Арестович.
Он предупредил сограждан о разочаровании, неверии в перспективу победы и в адекватность власти. По мнению Арестовича, "противник" Украины работает над разрушением связи между народом и правительством Незалежной. Он предложил живущим в стране собирать информацию и присылать ему в соцсетях, а советник будет доносить сведения до официального Киева.
Ещё один момент, на который обратил внимание автор видео, - волевой конфликт. "Враг" в виде России ждёт, когда украинцы встанут перед проблемой выбора линии внутреннего и внешнего поведения, и хочет в этот момент "подпитаться".
"Погодите, будет ещё третья фаза. Она будет ещё страшнее", - заявил Арестович и добавил, что это случится на 25-27-й день спецоперации.
Он предложил соотечественникам стать строже к себе и заниматься самоанализом, безоговорочно верить президенту Украины и его команде, а также не допускать "чёрных версий" происходящих событий, сосредотачиваясь только на позитивных трактовках. Если так не делать, по мнению Арестовича, у украинцев отрастёт "мозг проигравшего", как у лангустов.

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