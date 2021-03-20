Советник президента США признал, что Китай не стал миндальничать на переговорах

Советник президента США Джейк Салливан призван, что Китай не стал миндальничать не переговорах в Анкоридже (Аляска). Американские политики поделились своим видением ситуации.

В Анкоридже состоялось несколько сессий переговоров между представителями двух стран. От Китая были глава МИД, член госсовета Ван И и член Политбюро ЦК Компартии, глава канцелярии комиссии ЦК Компартии по иностранным делам Ян Цзечи. США представляли советник президента Джейк Салливан и госсекретарь Энтони Блинкен.

"Мы ожидали, что у нас будут жёсткие и прямые переговоры по широкому кругу вопросов, и именно такими они и были", - заявил Салливан.

По итогам переговоров было решено усилить политическое взаимодействие сразу по нескольким направлениям: по Ирану, Мьянме и Корейскому полуострову.

Обе стороны воспользовались сессиями, чтобы поделится своим пониманием ситуации. При этом каждая из встреч длилась намного дольше, чем было запланировано. Переговоры высокого уровня начинались со скандалов.

Ян Цзечи достаточно вежливо, но категорично напомнил представителям США, чтобы те даже и не думали говорить с Китаем с позиции силы. Это стало реакцией на вступительное слово американских политиков, в словах которых звучали атаки и обвинения по поводу не только внешнеполитических решений КНР, но и в отношении его внутренней государственной политики.