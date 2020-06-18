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Советник Президента России Валерий Фадеев об электронном голосовании: Это будет востребовано

18 июня 2020, 12:25  •  75 • В России

- Валерий Александрович, наверняка же вы будете участвовать в голосовании по поправкам в Конституцию.

- Буду, конечно.

- А почему? Долг, обязанность, должность такую занимаете? Или всегда ходите? Или родители приучили? Вот я около урны для голосования пионером стоял, салют отдавал - так у нас в школе было принято...

- Нет, в советское время я не любил ходить голосовать. А сейчас хожу часто на выборы.

Что касается Конституции, такое волеизъявление случаются редко.

Я напомню, что предыдущее было в 1993 году, когда принимали нынешний Основной Закон. Вот уже 27 лет прошло. И мне кажется, что это важно – гражданину принять участие в таком серьезном деле.

- А в чем необходимость поправок, которые выносят на общенародное голосование?

- Там несколько пластов в этой серии поправок.

И первый пласт – это то, о чем в самом начале заявил президент, когда выступал в январе этого года с Посланием Федеральному Собранию.

Это - довольно заметные изменения в политической системе страны, связанные с усилением парламента, с повышением роли представительной власти, в первую очередь – в части назначения правительства и утверждения премьер-министра.

Это очень существенное изменение. Потому что сейчас ведь парламент обсуждает эти кандидатуры, но фактически не утверждает.

Вот если парламент начнет, а по нынешним поправкам это так, утверждать правительство и даже премьер-министра, это приведет к тому, что, во-первых, подотчетность Кабинета министров перед парламентом усилится. И, во-вторых, ответственность самого парламента, Государственной Думы станет выше.

- Вы так считаете? Почему?

-.Потому что, уж если парламент утвердил это правительство, значит, он отчасти отвечает за его действия.

Ну и, в случае действий неуспешных, можно будет предъявлять претензии, в том числе, и депутатам.

- От некоторых приходится слышать: если поправки уже работают, если их Дума приняла, принят Закон, то зачем еще обращаться к народу и тратить деньги?

- Во-первых, это позиция президента. И он с самого начала сказал, что считает важным, чтобы эти поправки были не только узаконены, потому что вы правильно говорите, по букве Закона ничего уже не требуется, - но чтобы они были одобрены фактически гражданами страны. И тут, мне кажется, это очень важная позиция.

А что касается денег, понимаете, во-первых, это для нашего государственного бюджета средства не такие большие. А вот то, о чем сказал президент, вот это одобрение народом, оно будет очень важно для легитимизации тех изменений, к которым приведут поправки в Конституцию.

- В Москве - наряду с традиционным голосованием - будет и электронный формат. Считаете ли вы, что это будет востребовано? И как вы к этому относитесь?

- Востребовано.

Там есть вопросы относительно проверки, контроля за этим голосованием. Сейчас определенная работа идет. Коллеги, в том числе в Совете по правам человека, этим занимаются.

Потому что, традиционные методы голосования достаточно серьезно контролируются.

В частности, когда я был в Общественной палате секретарем, мы организовали практически 150 тысяч наблюдателей на выборах Президента Российской Федерации. И это сработало очень хорошо. Почти на каждом участке у нас было по два наблюдателя.

Что касается электронного голосования, сейчас надо будет приспосабливаться. Но надеюсь, и при этом формате все будет нормально.

Электронное голосование - удобный и безопасный сервис.

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