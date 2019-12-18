Советник президента Польши: «Мы – простаки, а американцы – болваны»

Размышления поляка о минувшем столетии

Советник президента Польши Анджея Дуды проф. Витольд Модзелевский раскритиковал антироссийскую политику Варшавы и пресмыкательство польской политической элиты перед американцами.

Свои взгляды профессор изложил в книге «Польша и Россия. Год 1919. Размышления о минувшем столетии» , изданной издательством Modzelewski i Ko .

«С помощью нашей глупости кто-то преследует свои интересы, пугая нас некой «угрозой». И мы знаем, кто назначен на роль чёрта – путинская Россия. Она нам, видите ли, угрожает, мы должны вооружаться, а производить своё оружие мы уже не в состоянии. Его мы должны купить у наших верных друзей, ведь дружба требует жертв. Интересно узнать, кто из польских политиков действительно охвачен страхом [перед Россией], а кто боится не бесплатно?»

– пишет Модзелевский.

Он напоминает, что Запад первым приступил к пересмотру послевоенных границ в Европе, содействуя объединению Германии, и Польша его в этом поддержала: «Не будем наивными: таких пересмотров будет больше… Наши протесты против «аннексии» Крыма, которой польские власти «никогда не признают», жалки и похожи на жалобы обиженного ребёнка. Мы позволили обвести себя вокруг пальца и нам теперь очень обидно».

Модзелевский указывает, что Польша со своей программной русофобией пребывает в политическом одиночестве и американцы этим пользуются, заставляя Варшаву идти на невыгодные ей шаги. Одним из таких шагов является покупка Польшей вооружения у США: «Мы, как всегда, ведём себя как идиоты. Покупаем у американцев какое-то списанное вооружение, а американцы привыкли смотреть на таких покупателей свысока».

Советник президент осудил также проведение в феврале в Варшаве конференции по иранской проблеме. Тем самым, уверен Модзелевский, Польша разбила все политические симпатии, накопленные польской дипломатией на Востоке за последний век. В этой ситуации поляки оказались простаками, а американцы – болванами, выносит диагноз профессор.