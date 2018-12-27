Советник Порошенко: ВСУ взяли под контроль «серую зону»

Украинские войска почти полностью взяли под контроль «серую зону» безопасности в Донбассе, определенную минскими соглашениями, заявил советник президента Украины Юрий Бирюков в эфире ток-шоу «Ситуация» на телеканале «Прямой».

«С той поры как мы начали в мае 2014 года [боевые действия на юго-востоке Украины], две трети территории Донбасса были освобождены», — заявил советник Порошенко.

Фактически «серая зона» является демилитаризованным участком территории между позициями киевских силовиков и ополченцев самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Однако ввод войск в «серую зону» был запрещен минскими договоренностями в феврале 2015 года, которые в том числе подписал и президент Украины Петр Порошенко.

В ЛНР полагают, что украинские военные готовятся к возобновлению активных военных действий. Об этом в разговоре с ФАН заявил командир 4-й отдельной гвардейской бригады Народной милиции республики подполковник Петр Бирюков. По его словам, провокации ВСУ заключаются в сокращении «и без того кастрированной серой зоны».

«В обстрелах, в работе снайперов, в попытках скрытного выдвижения в сторону наших позиций — словом, во всем традиционном наборе методов, характерных для позиционной войны. Но нам удается пресекать действия противника, чаще всего — на корню. Оборона построена нормально. Как бы минские соглашения ни критиковали, мы «звездочки надели». Это не вольница: мы выполняем приказы», — подчеркнул командир луганских ополченцев.

При этом в соседней ДНР информацию о захвате украинцами «серой зоны» опроверг заместитель командующего оперативным командованием Эдуард Басурин, сообщает НСН.

«Я не знаю, кто такой Юрий Бирюков. А по поводу того что они заняли все «серые зоны», ну это чуть-чуть ложь. Да, часть они заняли, но [не] всю, как они заявляют. Это слухи распускают. Ну, у нас точно нет продвижения ВСУ», — подчеркнул Басурин.

Стоит отметить, что еще в 2016 году первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине Александр Хуг заявил, что никакой «серой зоны» между сторонами конфликта на Донбассе нет и быть не может.

«Хочу четко заявить, что не существует «серой зоны», минские соглашения этого не предусматривают. Есть только линия разграничения, которая указана в минских соглашениях и согласована обеими сторонами», — подчеркнул Хуг.

Он напомнил, что согласно минским договоренностям, сторонам запрещено перемещать свои позиции. «Чем ближе находятся позиции той или иной стороны к линии разграничения, тем больше шансов на то, что снова возникнут насильственные действия», — добавил замглавы СММ ОБСЕ.

Боевые действия на востоке Украины начались в апреле 2014 года, когда Донецкая и Луганская области провозгласили себя независимыми республиками после госпереворота в Киеве. Власти Украины в ответ запустили антитеррористическую операцию против ДНР и ЛНР. В конце апреля текущего года президент Украины объявил об изменении формата антитеррористической операции (АТО). Теперь мероприятия по борьбе с ДНР и ЛНР называются операцией Объединенных сил на территории Донецкой и Луганской областей для защиты территориальной целостности и независимости украинского государства.

В Киеве регулярно обвиняют Россию во «вторжении» на Украину, но доказательств причастности Москвы к боевым действиям в Донбассе предоставлено так и не было. В то же время Россия подчеркивает, что не является стороной внутриукраинского конфликта, не оказывает ополченцам самопровозглашенных ДНР и ЛНР материальной, технической и финансовой помощи. Кроме того, Москва неоднократно обращала внимание западных партнеров на нежелание Киева выполнять свою часть минских соглашений, в которых прописаны механизмы урегулирования военного конфликта в Донбассе.

В июле 2017 года замминистра по делам оккупированных территорий Украины Георгий Тука заявил, что у властей страны нет юридических доказательств присутствия ВС России в Донбассе. «Мы не можем пока, несмотря на все старания, юридически доказать присутствие в Донбассе регулярной российской армии», — посетовал замминистра.