Советник Порошенко прокомментировал приговор «Народного трибунала» в Донбассе

Юрий Бирюков, советник президента Украины Петра Порошенко, прокомментировал приговор главе государства, вынесенный «Украинским народным трибуналом» в самопровозглашённой Луганской народной республике (ЛНР).

«Если у кого-то на той территории какие-то осенние, весенние или летние обострения психоза и всего остального, то ВСУ всех вылечат», — цитирует Бирюкова «Обозреватель».

Ранее сообщалось, что «Украинский народный трибунал» в ЛНР приговорил Порошенко к пожизненному заключению за участие в военных преступлениях в Донбассе.