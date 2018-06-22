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Советник Порошенко прокомментировал приговор «Народного трибунала» в Донбассе
22 июня 2018, 13:54 • 374 • Украина
Юрий Бирюков, советник президента Украины Петра Порошенко, прокомментировал приговор главе государства, вынесенный «Украинским народным трибуналом» в самопровозглашённой Луганской народной республике (ЛНР).
© VALENTYN OGIRENKO Reuters
«Если у кого-то на той территории какие-то осенние, весенние или летние обострения психоза и всего остального, то ВСУ всех вылечат», — цитирует Бирюкова «Обозреватель».
Ранее сообщалось, что «Украинский народный трибунал» в ЛНР приговорил Порошенко к пожизненному заключению за участие в военных преступлениях в Донбассе.
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