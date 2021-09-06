Советник офиса Зеленского обвинил военных: "Помните, как мы все сдались в Крыму?"

Внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович считает, что судьбу Крыма в 2014 году могли решить 20 украинцев в форме. "Помните, как мы все сдались в Крыму?" - произнёс он, обвиняя военных.

В интервью YouTube-каналу UkrLife.tv Арестович рассказал о "доподлинно известном" приказе, который якобы был дан русским военным в 2014 году: если вдруг дойдёт до вооружённого столкновения, то при первых же потерях надо отступать.

"Помните, как мы все сдались в Крыму? Надо было найтись двадцати человекам военным, которые не побоялись бы и выстрелили бы", - произнёс советник главы офиса украинского президента.

Он добавил, что стрелять украинские солдаты были обязаны, но не сделали этого. Причиной бездействия Арестович назвал "тотальный моральный обвал". По его версии, командование ссылалось на Киев, а там ссылались на устав. Прямой команды из столицы не поступало, да и выполнить её на полуострове из украинцев никто был не в состоянии, уверен политический обозреватель.

В марте 2014 года жители Крыма демократическим путём в соответствии с положениями международного права проголосовали за вхождение полуострова в состав России. Референдум был проведён после государственного переворота на Украине. Президент России Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что вопрос Крыма "закрыт окончательно", однако Киев продолжает называть Россию "страной-агрессором" и верит, что может вернуть себе территории.

Стоит напомнить, что на фоне обсуждений по поводу возможной встречи лидеров России и Украины в Кремле подчёркивали, что территориальная принадлежность Крыма не может быть темой переговоров.