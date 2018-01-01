Советник муфтия Дагестана подала в ЦИК документы для выдвижения в президенты РФ

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МАХАЧКАЛА, 1 января. /ТАСС/. Главный редактор журнала "Ислам", супруга муфтия Дагестана Айна Гамзатова в понедельник подала в ЦИК РФ документы для выдвижения на выборы президента России. Об этом сообщается на сайте комиссии.

"1 января 2018 года Центральная избирательная комиссия Российской Федерации приняла к рассмотрению документы у Айны Гамзатовой в рамках процедуры выдвижения на выборах главы государства. Айна Гамзатова выдвинула свою кандидатуру в порядке самовыдвижения", - говорится в сообщении.

Ранее о подаче документов сообщила пресс-секретарь Гамзатовой Гуризада Камалова. "Процедура подачи документов завершена, все в порядке. Она [Гамзатова] лично подавала документы, их приняли сотрудники рабочей группы во главе с [членом ЦИК РФ] Евгением Шевченко", - сказала Камалова. Собрание группы избирателей в поддержку самовыдвижения Гамзатовой состоялось в Махачкале 30 декабря, в нем приняли участие 542 человека.

Теперь ЦИК предстоит принять решение о регистрации уполномоченных группы избирателей, созданной в поддержку самовыдвижения Гамзатовой, и о праве на открытие специального счета в Сбербанке для финансирования кампании. Самовыдвиженцу необходимо собрать в свою поддержку не менее 300 тыс. подписей, причем на каждый субъект РФ должно приходиться не менее 7,5 тыс. подписей избирателей, проживающих на его территории.

Журналист, писатель, общественный и религиозный деятель Айна Гамзатова родилась 1 октября 1971 года в Махачкале. Имеет два высших образования - филологическое и юридическое. Гамзатова создала и возглавляет крупный медиахолдинг, в состав которого входят как светские, так и исламские СМИ. Она соучредитель благотворительного фонда "Путь", а также является главным редактором журнала "Ислам" и советником муфтия Дагестана по связям с органами власти, общественностью и СМИ.

Самовыдвиженцы могут подать документы в ЦИК для выдвижения до 7 января, кандидаты от партий - до 12 января. Выборы пройдут 18 марта.