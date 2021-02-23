Советник министра обороны России не стал скрывать правду о попытке ударить по нашим детям

Советник министра обороны России Андрей Ильницкий не стал скрывать правду о попытке ударить по нашим детям. Он указал на иностранные старания разрушить традиционную школу в РФ и тем самым поставить подрастающее поколение под угрозу.

Советник министра обороны России Андрей Ильницкий опубликовал призыв ко всем родителям страны на своей странице в Twitter.

Он поделился в соцсети ссылкой на эфир телеканала "Спас", в котором обсуждался законопроект о дистанционном образовании в РФ. По этой проблеме высказалась член экспертно-консультативного совета по вопросам семейного права Совфеда Анна Швабауэр.

Она обратила внимание, что проникновение электронных технологий в школы, в том числе дистанционки, происходит под давлением крупнейших транснациональных интернет-компаний. Между тем все исследования доказывают, что усвоение учебных материалов детьми осуществляется намного качественнее именно при живом общении с педагогами.

РОДИТЕЛИ ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО обязательно - что они готовят нашим детям и внукам. Старт этого всего обозначен на 2025 год! Не удивляет. Они цинично ждут, понимая что время их придёт. Как им кажется неизбежно... Но они не должны пройти - иначе мы потеряем нашу молодёжь и образование https://t.co/Q2XSPQ94hs — АНДРЕЙ ИЛЬНИЦКИЙ /неофициальный блог/ (@amicableru) February 22, 2021

Ильницкий призвал родителей изучить ролик, заявив об угрозе для подрастающих поколений нашей страны.