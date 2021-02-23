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Советник министра обороны России не стал скрывать правду о попытке ударить по нашим детям
23 февраля 2021, 15:20 • 85 • Политика
Советник министра обороны России Андрей Ильницкий не стал скрывать правду о попытке ударить по нашим детям. Он указал на иностранные старания разрушить традиционную школу в РФ и тем самым поставить подрастающее поколение под угрозу.
Советник министра обороны России Андрей Ильницкий опубликовал призыв ко всем родителям страны на своей странице в Twitter.
Он поделился в соцсети ссылкой на эфир телеканала "Спас", в котором обсуждался законопроект о дистанционном образовании в РФ. По этой проблеме высказалась член экспертно-консультативного совета по вопросам семейного права Совфеда Анна Швабауэр.
Она обратила внимание, что проникновение электронных технологий в школы, в том числе дистанционки, происходит под давлением крупнейших транснациональных интернет-компаний. Между тем все исследования доказывают, что усвоение учебных материалов детьми осуществляется намного качественнее именно при живом общении с педагогами.
Ильницкий призвал родителей изучить ролик, заявив об угрозе для подрастающих поколений нашей страны.
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