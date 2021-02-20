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Советник министра обороны объявил бойкот Играм: "Смотреть этот позор не буду..."
20 февраля 2021, 16:45 • 22 • Политика
Советник министра обороны России Андрей Ильницкий объявил бойкот Олимпийским играм, где нашим спортсменам запретили упоминать собственную страну. Вместо России атлетам на Играх предложили три буквы… "Смотреть этот позор не буду..." - заявил Ильницкий.
Российские спортсмены снова лишены флага. Более того, на Олимпийских играх в Токио и Пекине они смогут выступить, не называя своей страны. Вместо России олимпийцам предложили "три буквы". И тут нет шутки. Дело в том, что Олимпийский комитет России оказался под запретом. Вместо него допустима лишь аббревиатура ROC, которая и станет для наших спортсменов страной.
"Всем российским спортсменам, заявленным на Игры, следует использовать аббревиатуру "ROC", а не полное название "Олимпийский комитет России", - было объявлено накануне в пресс-релизе Международного олимпийского комитета (МОК).
Лишение спортсменов флага и даже названия собственной страны многие посчитали предательством. В том числе такой позиции придерживается советник министра обороны России Андрей Ильницкий. Он поделился своей личной позицией, говоря о происходящем:
"Смотреть этот позор не буду..." - написал Ильницкий.
Согласен с советником министра обороны России и писатель Виталий Третьяков. Он также подчеркнул, что не станет смотреть Олимпийские игры, где наших атлетов унижают подобным образом.
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