Советник Кличко удивился строительству ТРЦ на проезжей части в Киеве

Киев, 7 мая. Советник мэра Киева Виталия Кличко Максим Бахманов выразил удивление в связи со строительством ТРЦ прямо на проезжей части.

На ситуацию обратил внимание житель столицы Сергей Наумович. Он выложил фотографию с места работ в социальных сетях.

«Зачем вообще нам дороги? Забирайте их под строительство торговых центров и жилищных комплексов», — написал киевлянин под снимком и поинтересовался мнением Илона Маска.

На публикацию отреагировал советник мэра Максим Бахманов

«Тупо шок, выясняем», — отметил чиновник.

Впрочем, пользователи Сети усомнились в неведении городских властей, учитывая, что строительство ведется уже более двух лет. Более того, по другую сторону дороги работы ведутся с аналогичным нарушением.

Кличко запомнился косноязычием и не самыми содержательными комментариями о насущных проблемах местных жителей. Например, в одном из интервью журналист коснулся отсутствия горячей воды. Кличко посоветовал подогреть холодную воду, чтобы она стала горячей. Многие цитаты бывшего спортсмена превратились в мемы и прочно вошли в народный фольклор.

Ранее депутат Госдумы РФ Николай Валуев рассказал о своем общении с бывшим коллегой Виталием Кличко.