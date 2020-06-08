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Советник Кличко удивился строительству ТРЦ на проезжей части в Киеве
08 июня 2020, 07:00 • 70 • Украина
Киев, 7 мая. Советник мэра Киева Виталия Кличко Максим Бахманов выразил удивление в связи со строительством ТРЦ прямо на проезжей части.
На ситуацию обратил внимание житель столицы Сергей Наумович. Он выложил фотографию с места работ в социальных сетях.
На публикацию отреагировал советник мэра Максим Бахманов
Впрочем, пользователи Сети усомнились в неведении городских властей, учитывая, что строительство ведется уже более двух лет. Более того, по другую сторону дороги работы ведутся с аналогичным нарушением.
Кличко запомнился косноязычием и не самыми содержательными комментариями о насущных проблемах местных жителей. Например, в одном из интервью журналист коснулся отсутствия горячей воды. Кличко посоветовал подогреть холодную воду, чтобы она стала горячей. Многие цитаты бывшего спортсмена превратились в мемы и прочно вошли в народный фольклор.
Ранее депутат Госдумы РФ Николай Валуев рассказал о своем общении с бывшим коллегой Виталием Кличко.
Автор: Сергей Свазовский
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