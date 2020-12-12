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Советник главы ОПУ Арестович подтвердил, что считает избирателей Зеленского «долбо****ми»

12 декабря 2020, 18:05  •  94 • Украина

Советник главы Офиса президента Украины (ОПУ) Андрея Ермака и одновременно спикер делегации Украины в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович подтвердил свой, мягко выражаясь, нелестный отзыв об избирателях президента Украины Владимира Зеленского, произведённый полгода назад — в марте 2020 года.

Подтверждение Арестович сделал в эфире телеканала «Украина 24» на запрос несостоявшегося сотрудника Минобороны Юрия Бутусова. Тот напомнил Арестовичу, что он назвал людей, проголосовавших за Зеленского, «долбо****и».

Характеристику избирателям Зеленского Арестович написал в Facebook 31 марта 2020 года, повествуя об итогах года у власти нынешнего главы государства.

Бутусов поинтересовался у советника главы ОПУ, не изменилось ли у него с того времени мнение относительно указанной аудитории.

Арестович отметил, что его личная позиция не изменилась, а даже расширилась: «долбо****и» он считает не только избирателей Зеленского, но и некоторых должностных лиц и журналистов.

Иное дело — официальная позиция Арестовича.

«Но как официальное лицо — нет, я не могу называть гражданина Украины любым плохим словом, я всех люблю и ценю вне зависимости от политический окраски, политической партии, их взглядов или же их изменения» — сказал Арестович.

Напомним, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак назначил Алексея Арестовича своим внештатным советником по вопросам стратегических коммуникаций в сфере нацбезопасности и обороны 1 декабря 2020 года.

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