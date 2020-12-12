Советник главы ОПУ Арестович подтвердил, что считает избирателей Зеленского «долбо****ми»

Советник главы Офиса президента Украины (ОПУ) Андрея Ермака и одновременно спикер делегации Украины в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович подтвердил свой, мягко выражаясь, нелестный отзыв об избирателях президента Украины Владимира Зеленского, произведённый полгода назад — в марте 2020 года.Подтверждение Арестович сделал в эфире телеканала «Украина 24» на запрос несостоявшегося сотрудника Минобороны Юрия Бутусова. Тот напомнил Арестовичу, что он назвал людей, проголосовавших за Зеленского, «долбо****и».Характеристику избирателям Зеленского Арестович написал в Facebook 31 марта 2020 года, повествуя об итогах года у власти нынешнего главы государства.Бутусов поинтересовался у советника главы ОПУ, не изменилось ли у него с того времени мнение относительно указанной аудитории.Арестович отметил, что его личная позиция не изменилась, а даже расширилась: «долбо****и» он считает не только избирателей Зеленского, но и некоторых должностных лиц и журналистов.Иное дело — официальная позиция Арестовича.— сказал Арестович.Напомним, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак назначил Алексея Арестовича своим внештатным советником по вопросам стратегических коммуникаций в сфере нацбезопасности и обороны 1 декабря 2020 года.